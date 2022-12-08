"Папины дочки" возвращаются на телеэкраны спустя 10 лет

Премьера сериала состоялась 3 сентября 2007 года, закончился показ в апреле 2013-го Фото: Телеканал СТС

Эта комедийная сага была невероятно любима зрителями - в эфир вышло 20 сезонов и 410 серий. В центр сюжета сценаристы поместили сыгранного Андреем Леоновым доктора Сергея Васнецова, которого бросила жена, оставив с пятью дочками разного возраста. Премьера состоялась 3 сентября 2007 года, закончился показ в апреле 2013-го. Проект стал отправной точкой в карьере Елизаветы Арзамасовой, Мирославы Карпович, Дарьи Мельниковой, Филиппа Бледного, Анастасии Сиваевой и других молодых актрис и актеров. Сериал удостоился четырех премий ТЭФИ и был адаптирован в Германии (немецкая версия называлась «Полный дом дочек»). В проекте регулярно появлялись приглашенные звезды - Андрей Малахов, Игорь Верник, Сосо Павлиашвили, Татьяна Буланова, Тимати, Владимир Турчинский, Эвелина Блёданс, Эдгард Запашный, Сергей Лазарев и многие другие.

О том, что именно мы увидим в новом сезоне, пока ничего известно. Производством займется онлайн-платформа START, ну а телезрители смогут посмотреть свежие серии на СТС - премьера состоится в следующем году.

Режиссером станет Александр Жигалкин, снявший многие эпизоды классических "Дочек" и сыгравший небольшую роль директора радио "Активное" (9-11 сезоны). Кстати, дочь Александра Анастасия тоже участвовала в съемках - ей досталась роль одноклассницы одной из папиных дочек.