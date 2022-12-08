В России переснимут «Бременских музыкантов»: опубликованы первые фото героев, их сыграют реальные актеры

Фото: кадр от студии "ТриТэ"

Все мы выросли на советской анимационной версии «Бременских музыкантов» 1969 года, авторами сценария которой стали Юрий Энтин и Василий Ливанов — гениальная музыка Геннадия Гладкова, неподражаемый вокал Олега Анофриева, озвучка от плеяды блестящих актеров в диапазоне от Зиновия Гердта до Георгия Вицина.

Фото: кадр из мультфильма

Но время идет вперед — и требует новых экранизаций. Так, в 2000 году вышел полнометражный анимированный фильм «Новые Бременские» Александра Горленко. А в 2001 году Александр Абдулов представил режиссерский дебют: мюзикл «Бременские музыканты& Co», где сыграли Семен Фарада, Александр Збруев, Михаил Глузский, Олег Янковский и другие друзья и коллеги знаменитого актера.

Фото: кадр от студии "ТриТэ"

Теперь собственную версию сказки братьев Гримм представит студия Никиты Михалкова "Тритэ". Работа была презентована на питчинге Фонда кино. Ожидается, что ремейк «Бременских музыкантов» будет снят режиссером Алексеем Нужным («Ольга», «Огонь», «Толя-робот») в жанре роуд-муви: зрители увидят детство Трубадура и узнают, как он познакомился с друзьями-зверушками. А главные герои, судя по представленным кадрам, отрисованы в стиле фурри (антропоморфные животные) и аниматроников из видеоигры Five Nights at Freddy’s.

Фото: кадр от студии "ТриТэ"

При этом на главные роли отобраны максимально популярные артисты. Короля сыграет Сергей Бурунов, гениального сыщика — Константин Хабенский, Трубадура — Тихон Жизневский.

Фото: кадр от студии "ТриТэ"

Роль кошки досталась Ирине Горбачевой — и, судя по ее костюму, авторы проекта действительно вдохновлялись популярной на западе культурой фурри.

Петуха с гитарой сыграет Юрий Борисов — звезда сериала «Ольга» и фильма «Бык». На питчинге показали эскизы и маски героев, которые слепили художники.

Фото: кадр от студии "ТриТэ"

Образ Осла достался Дмитрию Дюжеву — персонаж выглядит, как музыкант из глэм-рок-группы.

Фото: кадр от студии "ТриТэ"

Проект снимается при поддержке «Союзмультфильма» и выйдет на экраны не раньше 2023 года.