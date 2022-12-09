Проездом в Краснодаре: куда пойти, чем заняться, что посмотреть

Фото: Сергей Шандин

Этот жанр получил название сити-брейк. Как правило, поездка включает в себя несколько обязательных пунктов: неспешную прогулку по городу, осмотр достопримечательностей, поход в музей или парк, обед в ресторане аутентичной местной кухни и покупку сувениров.

Как добраться?

Прилететь в Краснодар в этом году не получится: аэропорт пока закрыт. Однако если вы решили выбраться зимой на юг - в Сочи, Анапу или Геленджик - и будете добираться на машине, то обязательно задержитесь на время в кубанской столице. Здесь практически не бывает снега, даже в январе редко стрелка термометра опускается ниже нуля, а южное солнце хорошо греет и зимой. Идеальная погода для прогулки по городу.

После Москвы или Санкт-Петербурга, Краснодар на первый взгляд кажется слишком простым и скучноватым. Но вы быстро поймете: этот город полон граней и контрастов, которые стоят того, чтобы рассмотреть их вблизи… История и современность, космополитизм и провинциальность, суета мегаполиса и деревенская неторопливость - все слито здесь в причудливом экзотическом коктейле. Так что не торопитесь к морю и заезжайте сюда на пару дней.

Фото: Сергей Шандин

Лучший парк двух континентов

Главная достопримечательность кубанской столицы не имеет отношения к его богатой истории. Славу города сегодня делает ультрасовременный объект - парк «Краснодар», который в народе называют не иначе как «парк Галицкого». Построенный на деньги бизнесмена и мецената Сергея Галицкого, «Краснодар» получил в 2017 году официальный титул лучшего парка России. И теперь это уже надолго: москвичи и питерцы спорят «бордюр» или «поребрик», а москвичи и краснодарцы спорят «Зарядье» или «Краснодар».

Краснодарский парк действительно очень похож на своего столичного конкурента. Здесь также сочетается природное и рукотворное, созданы пространства для зрелищ, прогулочные аллеи, площадки для развлечения детей и взрослых. В разных уголках парка находится несколько очень эффектных и необычных арт-объектов от современных российских и мировых художников - Кена Келлехера, Эдоардо Тресольди, арт-группы Recycle. Детям понравится играть на детских площадках, пройтись по музыкальному лабиринту или покататься в скейт-парке. В парке - большой выбор отличных площадок для занятий спортом: воркаутом, стритболом, волейболом, теннисом, бадминтоном. Есть возможность попробовать необычные виды спорта: сквош, паддл-теннис, текбол.

Парк построен при домашнем стадионе футбольного клуба «Краснодар». После домашнего чемпионата мира по футболу в России трудно кого-то удивить красивыми и масштабными стадионами. Однако даже на этом фоне «Краснодар» отличается великолепной архитектурой, в которой смешались классические и футуристические мотивы.

За недолгую историю стадиона на его траве играли сборные Испании, Аргентины, Туниса, Кот-д’Ивуара, Нигерии и Коста-Рики. Во время чемпионата мира по футболу 2018 года «Краснодар» и футбольная академия при стадионе стали тренировочной базой сборной Испании. Во время домашних игр футбольного клуба «Краснодар» стадион становится местом притяжения десятков тысяч болельщиков. Многие из них приезжают сюда издалека.

Фото: Сергей Шандин

Эклектика исторического центра

Главная улица города - Красная. В теплую погоду она напоминает московский Арбат. Здесь поют и танцуют, рисуют портреты и продают сувениры. Но в отличие от Арбата, главная публика Красной - это не иностранные туристы. Здесь гуляют большими семьями, неторопливо прогуливаются влюбленные парочки, а студенческие компании пьют кофе на улице даже зимой. Они и создают неповторимую атмосферу исторического центра: неторопливую и уютную, праздничную и домашнюю одновременно.

Неудивительно, что одним из символов Красной считается небольшая скульптурная композиция под названием «Собачкина столица»: две влюбленные собачки, гуляющие под ручку, вызывают улыбку и желание потереть блестящий нос и загадать желание. «Не собачья глушь, а собачкина столица» - так Владимир Маяковский охарактеризовал Краснодар во время своего визита в 1926 году. Поэт посвятил городу стихотворение «Собачья глушь», которое позже переименовали в «Краснодар».

По Красной приятно прокатиться на велосипеде. Но лучше все-таки пройтись пешком. Так можно разглядеть замечательную архитектуру: старые купеческие, особняки, выполненные в стиле барокко-эклектики, который был очень популярен в конце XIX - начале XX века. Итальянские архитекторы легко совмещали вычурных ангелочков с суровыми восточными драконами и башенками в виде минарета, которые и сегодня придают городу особенное южное очарование. И, конечно, античная тематика является важной составляющей культуры Кубани: на фасадах особняков можно встретить изображения греческих нимф и скифских львов.

Прогулки по парку и афиша большого города

В любом южном городе больше всего ценится тень, поэтому в Краснодаре множество зеленых зон. В Городском парке приятно прогуляться среди вековых дубов и покормить лебедей у пруда. А любителям велопрогулок можно отправиться в Ботанический сад имени профессора И. С. Косенко, который горожане называют дендрарием.

Для любителей истории занимательной окажется и прогулка по экспозициям Краснодарского историко-археологического музея им. Е. Д. Фелицына. Купеческий особняк, в нарядных залах которого хранятся регалии и реликвии Кубанского казачьего войска и самые ценные артефакты, связанные с историей Кубани.

Любителям живописи обязательно нужно посетить художественный музей, который носит имя мецената Федора Акимовича Коваленко. Само здание галереи является произведением искусства - роскошный бело-голубой особняк невозможно не запечатлеть на память.

В афише культурных событий царит эклектика. Глаза разбегаются от выбора между концертом Кубанского казачьего хора, выступлением джазового оркестра Георгия Гараняна, балетной постановкой Григоровича или рок-концертом в уютном ночном клубе.

Фото: Сергей Шандин

Кулинарная пауза

Впрочем, настала пора отдохнуть от пешей прогулки и перекусить. В кухне Краснодара - тоже царит эклектика. Местная кулинария - наследница трех всемирно признанных школ. Казаки переселились сюда из Запорожья и принесли с собой украинский колорит: борщ, сало, рыбные блюда. Кавказская кухня обогатила местную традицию острыми соусами, сырами, мясными блюдами на углях. Наконец, греки добавили на кубанский стол средиземноморские нотки: вино, морепродукты, свежие овощи. Впрочем, все чудеса кубанской кухни попробовать за один раз невозможно. Поэтому вот список обязательных пунктов вашего меню.

Начать нужно с традиционного кубанского борща - настоящего чуда местных кулинаров. Здесь каждая хозяйка готовит его по собственному уникальному рецепту, передающемуся из поколения в поколение. И даже в недорогих заведениях можно совершенно неожиданно для себя попробовать борщ, который вы запомните на всю жизнь. Вместе с борщом в меню обеда или ужина не забудьте включить другие блюда казачьей кухни: соленое сало, вареники, пирожки.

Не забывайте, что Кубань - это приморский регион. Поэтому обязательно нужно попробовать местную рыбу: хамсу, барабулю, кефаль и ее разновидности - лобана и пеленгаса. А еще в хорошем ресторане вам обязательно предложат сырную нарезку, из продуктов, сделанных руками местных мастеров-сыроваров. Наконец, не забудьте про напитки. Здесь тоже вам предложат большой выбор: самый северный в мире чай из Сочи, холодный квас или узвар, которые так хорошо утоляют жажду в жару и, наконец, отличные кубанские вина.