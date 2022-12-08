Ждет ли Россию новая эпидемия: насколько опасен свиной грипп и будут ли вводить ограничения

По последним данным, в 38 регионах нашей страны превышен эпидпорог по ОРВИ и гриппу. Фото: Мария ЛЕНЦ

- В этом году к нам пришел вариант гриппа, который наносит самый серьезный ущерб здоровью, - заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1». Главный государственный санитарный врач пояснила, что если в школьном классе заболело более 20% учеников, рекомендуется перейти на дистанционное обучение. «Нужно разобщать, чтобы дети дальше не передавали друг другу инфекцию и не заражались», - сказала Попова.

По последним данным в 38 регионах нашей страны превышен эпидпорог по ОРВИ и гриппу. В 74 регионах зафиксировано распространение вируса А (H1N1), известного как свиной грипп. В соцсетях народ поражается, насколько мощно растет заболеваемость. Чихают и кашляют все вокруг, на работе слегла минимум половина коллег. Как будет развиваться ситуация дальше? Ждет ли нас новая эпидемия и ограничения, как в разгар коронавирусной напасти? Об этом KP.RU поговорил с директором Института экономики здравоохранения Ларисой Попович.

ШЕСТЬ ПРАВИЛ САМОЗАЩИТЫ

Самая эффективная мера борьбы против гриппа - прививки. Вакцина этого года дает защиту от штамма А (H1N1), поясняет эксперт. Рассчитывать на такую защиту сейчас могут чуть меньше половины россиян - столько граждан привились по данным Роспотребнадзора на 6 декабря.

- Если вы не вакцинированы, нужно применять индивидуальные меры профилактики, говорит Лариса Попович. А именно:

1) обязательно надевать маску или респиратор в общественных местах;

2) мыть руки или использовать антисептики (это касается и привитых);

3) стараться избегать больших скоплений людей: воздержаться от массовых мероприятий, посещения торговых центров и т.п.;

4) одеваться по погоде, чтобы не переохлаждаться - иначе резко падает сопротивляемость организма инфекциям;

5) увлажнять воздух в квартире и в офисе. Самое простое - поставить миски или кувшины с водой возле батарей;

6) почаще проветривать помещения.

«Многие из нас ослаблены эпидемией коронавируса и общей нервозной обстановкой. Поэтому нужно поберечь себя и близких», - призывает Попович.

Директор Института экономики здравоохранения Лариса Попович. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

ВВЕДУТ ЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ

В разгар пандемии ковида ношение масок было обязательным, массовые мероприятия отменяли, а работодателям советовали отправлять сотрудников на удаленку. Возможно ли такое сейчас, если будет стремительно расти заболеваемость «злым» свиным гриппом? Некоторые телеграм-каналы заявили, что уже появились предвестники грядущих ограничений. Роспотребнадзор дал рекомендации, когда отправлять школьников на дистант. Министр здравоохранения Михаил Мурашко настойчиво советует надевать маски.

- Нет, массовые ограничительные меры, как при COVID-19, к нам точно не вернутся. В этом нет необходимости, - уверена директор Института экономики здравоохранения Лариса Попович.

В отличие от коронавируса грипп это давно знакомая, хорошо изученная инфекция, поясняет эксперт. Сезонные вспышки в холодное время года случаются регулярно, система здравоохранения к ним готова, алгоритмы лечения отработаны.

«С ковидом мы столкнулись впервые, поэтому немного перестарались, перестраховались, вводя локдауны и другие жесткие ограничения. Время показало, что часть из них была неоправданной, - говорит Попович. - И уж тем более такие жесткие меры не требуются при нашем старом знакомом гриппе».

КОГДА ОПРАВДАН ДИСТАНТ

В то же время точечные противоэпидемические меры вполне обоснованы, поддерживает эксперт. Введение карантинов в школах, если разболелась пятая часть класса, применяется при подъеме заболеваемости гриппом и ОРВИ уже давно. Тут нет ничего нового.

- Это актуально для ребят из младших классов, поскольку дети переносят грипп тяжелее. А вот для старшеклассников, на мой взгляд, это все-таки не повод прерывать очный учебный процесс, - считает Лариса Попович.

Что касается массового перевода взрослых на дистанционную работу, то в этом эксперт тоже не видит смысла. Достаточно, чтобы зараженные работники сидели на больничном.

ПРОГНОЗ

Что нас ждет дальше: спад заражений на новогодних каникулах и новый всплеск в феврале

Сезонная заболеваемость гриппом и ОРВИ традиционно растет с конца ноября. Пик наступает обычно в середине декабря, напоминает Лариса Попович.

Во время праздничных каникул, когда взрослые не ходят на работу, а дети в школу, количество заражений снижается. Потом опять начинает расти, и второй пик приходится на середину февраля.

Завершается волна гриппа и простуд в начале - первой половине марта.

В ТЕМУ

Главные симптомы свиного гриппа

Инкубационный период у инфекции достаточно короткий. Чаще всего симптомы появляются через 12 - 48 часов после заражения.

Характерные черты свиного гриппа:

- резкое начало заболевания: температура подскакивает до 39 градусов и выше;

- мучает сильная головная боль;

- боли в суставах и мышцах;

- ощущение ломоты в теме;

- першение в горле;

- частый сухой кашель.

! Что крайне редко бывает при свином гриппе в отличие от ковида:

- заложенность носа, ринорея (обильные выделения из носа);

- поражение ЖКТ: тошнота, рвота, диарея.

БУДЬ В КУРСЕ

Какие осложнения грозят и кто в группе риска

Свиной грипп чаще других штаммов вызывает вирусную пневмонию, бьет по сосудам и сердцу. В среднем у каждого десятого непривитого пациента развивается миокардит, воспаление сердечной мышцы.

Тяжелые формы болезни и опасные осложнения грозят при отсутствии прививки таким группам риска:

- беременные женщины;

- пожилые люди;

- дети младшего возраста;

- люди любого возраста, страдающие хроническими заболеваниями (астма, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хроническая болезнь почек и др.);

- пациенты со сниженным иммунитетом. Например, лица, принимающие иммуносупрессивные препараты (стероиды, цитостатики), люди с ВИЧ-инфекцией.

! Людям из групп риска нужно, не теряя времени, обращаться к врачу при первых же признаках заболевания.

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