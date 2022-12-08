Ждет ли Россию новая эпидемия: насколько опасен свиной грипп и будут ли вводить ограничения

По последним данным, в 38 регионах нашей страны превышен эпидпорог по ОРВИ и гриппу.
Фото: Мария ЛЕНЦ
- В этом году к нам пришел вариант гриппа, который наносит самый серьезный ущерб здоровью, - заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1». Главный государственный санитарный врач пояснила, что если в школьном классе заболело более 20% учеников, рекомендуется перейти на дистанционное обучение. «Нужно разобщать, чтобы дети дальше не передавали друг другу инфекцию и не заражались», - сказала Попова.
По последним данным в 38 регионах нашей страны превышен эпидпорог по ОРВИ и гриппу. В 74 регионах зафиксировано распространение вируса А (H1N1), известного как свиной грипп. В соцсетях народ поражается, насколько мощно растет заболеваемость. Чихают и кашляют все вокруг, на работе слегла минимум половина коллег. Как будет развиваться ситуация дальше? Ждет ли нас новая эпидемия и ограничения, как в разгар коронавирусной напасти? Об этом KP.RU поговорил с директором Института экономики здравоохранения Ларисой Попович.
Самая эффективная мера борьбы против гриппа - прививки. Вакцина этого года дает защиту от штамма А (H1N1), поясняет эксперт. Рассчитывать на такую защиту сейчас могут чуть меньше половины россиян - столько граждан привились по данным Роспотребнадзора на 6 декабря.
- Если вы не вакцинированы, нужно применять индивидуальные меры профилактики, говорит Лариса Попович. А именно:
1) обязательно надевать маску или респиратор в общественных местах;
2) мыть руки или использовать антисептики (это касается и привитых);
3) стараться избегать больших скоплений людей: воздержаться от массовых мероприятий, посещения торговых центров и т.п.;
4) одеваться по погоде, чтобы не переохлаждаться - иначе резко падает сопротивляемость организма инфекциям;
5) увлажнять воздух в квартире и в офисе. Самое простое - поставить миски или кувшины с водой возле батарей;
6) почаще проветривать помещения.
«Многие из нас ослаблены эпидемией коронавируса и общей нервозной обстановкой. Поэтому нужно поберечь себя и близких», - призывает Попович.
Директор Института экономики здравоохранения Лариса Попович. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
В разгар пандемии ковида ношение масок было обязательным, массовые мероприятия отменяли, а работодателям советовали отправлять сотрудников на удаленку. Возможно ли такое сейчас, если будет стремительно расти заболеваемость «злым» свиным гриппом? Некоторые телеграм-каналы заявили, что уже появились предвестники грядущих ограничений. Роспотребнадзор дал рекомендации, когда отправлять школьников на дистант. Министр здравоохранения Михаил Мурашко настойчиво советует надевать маски.
- Нет, массовые ограничительные меры, как при COVID-19, к нам точно не вернутся. В этом нет необходимости, - уверена директор Института экономики здравоохранения Лариса Попович.
В отличие от коронавируса грипп это давно знакомая, хорошо изученная инфекция, поясняет эксперт. Сезонные вспышки в холодное время года случаются регулярно, система здравоохранения к ним готова, алгоритмы лечения отработаны.
«С ковидом мы столкнулись впервые, поэтому немного перестарались, перестраховались, вводя локдауны и другие жесткие ограничения. Время показало, что часть из них была неоправданной, - говорит Попович. - И уж тем более такие жесткие меры не требуются при нашем старом знакомом гриппе».
В то же время точечные противоэпидемические меры вполне обоснованы, поддерживает эксперт. Введение карантинов в школах, если разболелась пятая часть класса, применяется при подъеме заболеваемости гриппом и ОРВИ уже давно. Тут нет ничего нового.
- Это актуально для ребят из младших классов, поскольку дети переносят грипп тяжелее. А вот для старшеклассников, на мой взгляд, это все-таки не повод прерывать очный учебный процесс, - считает Лариса Попович.
Что касается массового перевода взрослых на дистанционную работу, то в этом эксперт тоже не видит смысла. Достаточно, чтобы зараженные работники сидели на больничном.
Что нас ждет дальше: спад заражений на новогодних каникулах и новый всплеск в феврале
Сезонная заболеваемость гриппом и ОРВИ традиционно растет с конца ноября. Пик наступает обычно в середине декабря, напоминает Лариса Попович.
Во время праздничных каникул, когда взрослые не ходят на работу, а дети в школу, количество заражений снижается. Потом опять начинает расти, и второй пик приходится на середину февраля.
Завершается волна гриппа и простуд в начале - первой половине марта.
Инкубационный период у инфекции достаточно короткий. Чаще всего симптомы появляются через 12 - 48 часов после заражения.
Характерные черты свиного гриппа:
- резкое начало заболевания: температура подскакивает до 39 градусов и выше;
- мучает сильная головная боль;
- боли в суставах и мышцах;
- ощущение ломоты в теме;
- першение в горле;
- частый сухой кашель.
! Что крайне редко бывает при свином гриппе в отличие от ковида:
- заложенность носа, ринорея (обильные выделения из носа);
- поражение ЖКТ: тошнота, рвота, диарея.
Свиной грипп чаще других штаммов вызывает вирусную пневмонию, бьет по сосудам и сердцу. В среднем у каждого десятого непривитого пациента развивается миокардит, воспаление сердечной мышцы.
Тяжелые формы болезни и опасные осложнения грозят при отсутствии прививки таким группам риска:
- беременные женщины;
- пожилые люди;
- дети младшего возраста;
- люди любого возраста, страдающие хроническими заболеваниями (астма, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хроническая болезнь почек и др.);
- пациенты со сниженным иммунитетом. Например, лица, принимающие иммуносупрессивные препараты (стероиды, цитостатики), люди с ВИЧ-инфекцией.
! Людям из групп риска нужно, не теряя времени, обращаться к врачу при первых же признаках заболевания.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Свиной грипп бьет по сердцу: пять правил защиты от кардиолога
Профессор Филипп Копылов перечислил пять правил защиты сердца при свином гриппе (подробнее)
Как отличить свиной грипп от обычного
Десять наивных вопросов о страшном вирусе (подробнее)