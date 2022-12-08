В Италии выступили против сноса памятников «славным героям Красной Армии» и осудили Украину

Фрагмент памятника Екатерине II в Одессе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Памятник российской императрице Екатерине II в Одессе, решение о демонтаже которого было принято украинскими властями 30 ноября этого года, предложили перевезти в Милан или Неаполь.

С соответствующей инициативой выступил историк Марко Баратто из итальянского региона Ломбардия, являющийся также координатором культурной ассоциации «Льва Толстого».

- Решение мэрии Одессы – поступок, лишенный всякого логического смысла. Было бы хорошо, если бы эта статуя, изображающая одну из самых важных женщин эпохи Просвещения, была сохранена. Вместо того чтобы сносить его, его следует перевезти в Италию, возможно, в Милан или Неаполь – два города, где культура Просвещения имела наибольшее распространение, - подчеркнул неравнодушный ученый.

- Культуру нужно спасать. Подобные решения бессмысленны, причем я имею в виду демонтаж различных мемориалов, в том числе посвященных памяти славных героев Красной армии. Культура служит идее объединения народов, сохранению мира между народами, — добавил Баратто.

В целях продвижения свое благое начинание историк создал на сайте «change.org» соответствующую петицию, адресованную премьер-министру страны Джордже Мелони.

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