Шойгу поздравил коллектив Военной академии Генштаба ВС РФ с юбилеем

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу поздравил со 190-летием Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Фото: Минобороны РФ

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу поздравил 8 декабря со 190-летием старейшее высшее военно-учебное заведение России – Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

«На всех этапах своего развития академия находилась на передовых позициях отечественной военной науки, вносила весомый вклад в подготовку высококвалифицированных кадров для нашего государства и дружественных стран», - заявил Шойгу.

Фото: Минобороны РФ

Среди обучавшихся в академии в разные годы – более 600 Героев Советского Союза и Российской Федерации, 52 удостоены этого звания дважды и двое – трижды.

Глава военного ведомства отметил, что и сегодня выпускники академии подтверждают свой высочайший уровень подготовки в ходе спецоперации на Украине: «Практическое применение ВС РФ в Сирии, Нагорном Карабахе и на Украине наглядно подтверждает, что выпускники академии обладают новаторским стилем мышления, современными методами ведения борьбы, прекрасно разбираются в новейшем вооружении, готовы постоянно совершенствовать систему управления».

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны РФ поблагодарил коллектив вуза и вручил личному составу академии государственные награды и Полковую чашу.

«Признанием исключительных заслуг перед страной в укреплении ее обороноспособности являются вручаемые сегодня высокие государственные награды и Полковая чаша. Это символ единения выпускников разных поколений, преемственности ратных традиций и сплоченности российского офицерского корпуса, который во все времена был надежной опорой нашего Отечества», - подчеркнул Шойгу.