Депутаты Госдумы внесли поправки в законопроект о такси ко второму чтению

Фото: Shutterstock

Законопроект «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси России» является одним из приоритетных, его рассмотрение планируется в течение этого месяца. Профильный комитет Госдумы по транспорту в ходе осенней сессии не собирался отдельно для обсуждения законопроекта о такси. Однако представителям отрасли совместно с чиновниками и депутатами всех фракций удалось подготовить полный свод поправок для второго чтения. Рассказываем, каких моментов они касаются.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СЛУЧАЕ ДТП

В поправках, внесенных депутатами, говорится, что в случае аварии ответственность агрегатора должна быть пропорциональна степени вовлеченности в перевозку и, следовательно, вины за ущерб: перевозчик отвечает первым, агрегатор — только в том случае, если перевозчик не может возместить ущерб пострадавшему в должной мере.

По мнению экспертов, такой подход верный. Иначе за возмещением ущерба таксопарки все время будут обращаться к агрегатору, даже если сами в силах компенсировать ущерб.

- Будут обращаться к тем, у кого есть деньги, что неверно по своей сути, - считает заместитель председателя «Деловой России» Антон Данилов-Данильян. - Сначала за возмещением следует обращаться непосредственно к виновнику причинения ущерба, и, если он не покрывает затраты, тогда в рамках субсидиарной ответственности следует обращаться к остальным участникам события, коим является в том числе и агрегатор.

При этом заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Рафаэль Марданшин отметил, что законопроект направлен на то, чтобы ответственность была и со стороны перевозчика, и со стороны службы, через которую делается заказ такси.

- Если авария произошла по вине водителя, то он в пределах страховки возмещает ущерб. В поправках к законопроекту предусмотрена норма субсидиарной ответственности, потому что не всегда данная страховка может покрыть нанесенный ущерб. Для таких случаев и было предусмотрено, чтобы ущерб могли покрывать другие участники рынка, например, служба заказов такси, - отметил Рафаэль Марданшин.

ВОДИТЕЛЯМ НЕ ПРИДЕТСЯ СДАВАТЬ ЭКЗАМЕН НА ЗНАНИЕ МЕСТНОСТИ

Ранее предполагалось обязать всех водителей, работающих в том или ином населенном пункте, проходить аттестацию на знание местности. В частности, таксисты должны знать, как проехать к тому или иному зданию или объекту, какие достопримечательности есть в регионе, где находятся школы, больницы, детсады, стадионы, торговые центры, администрация, различные департаменты, министерства, МФЦ и прочие популярные места посещений. Но при подготовке ко второму чтению представители отрасли посчитали, что такой экзамен будет лишним, как и внедрение дополнительных средств контроля за усталостью водителей. Кроме того, предложено убрать в том числе такую заградительную меру по допуску к управлению такси, как три неоплаченных штрафа за нарушение ПДД.

- Важно понимать, какие нормы законопроекта реально поддержат отрасль и позволят повысить безопасность поездок, а какие избыточны и приведут к дополнительной нагрузке на перевозчиков, - говорит Ирина Зарипова, председатель общественного совета по развитию такси. - Так, мы уже неоднократно заявляли о спорности отдельных положений, как, например, обязательное оснащение автомобилей такси системами мониторинга усталости водителя. Ведь закупка подобного оборудования ляжет на таксопарки, при этом рынка подобных устройств в России нет, а в условиях санкций вряд ли он будет развиваться в ближайшее время. Также не раз профессиональное сообщество критиковало требование об обязательном прохождении аттестации на знание города водителями такси. Со своей стороны, мы поддерживаем скорейшее принятие документа с учетом тех замечаний, которые были высказаны профильным сообществом ранее.

ПОДДЕРЖКА МНОГОДЕТНЫХ

Еще одним важным моментом, предусмотренным законопроектом, является поддержка многодетных семей и маломобильных пассажиров. Государство готово на региональном уровне стимулировать перевозки разных групп населения. Минтранс в целом поддерживает поправки депутатов. Точечные комментарии министерства не противоречат общему ходу согласования собранного перечня.

- Необходимость принятия нового закона о такси обсуждается на протяжении нескольких лет. Он должен учесть изменения, которые произошли в отрасли с момента принятия действующего регулирования. От отрасли такси зависимы более полутора миллионов человек, и сейчас, когда бизнес оказался в сложных экономических реалиях, она не может и дальше оставаться без актуальной нормативной базы, - отметила председатель общественного совета по развитию такси.

- Подготовлены важные поправки, законопроект сейчас актуален. Надеюсь, он будет рассмотрен в ближайшем времени, - добавила депутат Яна Лантратова, которая участвовала в подготовке большинства предложений.

ОТКРЫВАТЬ ИП НЕ ПОТРЕБУЕТСЯ

По мнению представителей отрасли, еще один важный момент, который был внесен в проект закона к первому чтению и остается сейчас без изменений, — введение понятия агрегатора такси, а также возможность самозанятым работать в отрасли напрямую, не получая дополнительные формальные статусы, например, ИП.

- Законопроект предполагает прямой доступ самозанятых к работе в такси. Сейчас каждый пятый таксист использует данный налоговый режим, но при этом вынужден оформлять ИП, что создает для них дополнительные барьеры. Есть и другие меры, которые не менее важны. Это и ответственность агрегаторов, которая вводится впервые на законодательном уровне, и создание региональных реестров перевозчиков, онлайн-служб и автомобилей такси, - обратила внимание Ирина Зарипова.

Напомним, какие законопроекты о мерах поддержки бизнеса и граждан в условиях санкционного давления западных стран Госдума намерена рассмотреть уже до конца 2022 года.