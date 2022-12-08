Герои России получили "Золотую Звезду" из рук президента. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Белый снег на Соборной площади. Белые, резные своды Георгиевского зала. Золотые буквы, увековечившие героические полки и отряды. Золотые звезды героев на кителях. Сегодня таких наград стало на 12 больше. Рассказываем, кто получил «Золотую Звезду» из рук Владимира Путина в 2022 году.

- Сегодня мы отдаем дань героям царской России, Советского Союза, современной России. Мы всех ценим и любим, - начал церемонию президент. - Хочу обратиться ко всем, кто на фронтах. Для нас каждый из вас герой. Хочу, чтобы вы почувствовали теплоту наших сердец…

После кратких, но емких речей, перешли, собственно к награждению.

Военные, которые получили «Золотую Звезду» из рук Владимира Путина, в основном говорили кратко:

- Товарищ верховный главнокомандующий, на награждение прибыл! – и получали свою награду. Но несколько человек взяли слово. Благодарили своих сослуживцев, докладывали главе государства, что «обстановка на фронте стабильная и все военнослужащие прекрасно понимают свою задачу и ответственность».

А вот молодой ефрейтор Малыйкин от значимости момента во время своей речи распереживался и слегка сбился. Еще бы – Кремль, Георгиевский зал, Путин. Да и «зрители» в зале сплошь генералы и полковники орденами и с золотыми звездами на лацканах пиджака.

- Не переживай, тут все свои, - похлопал по плечу парня президент.

- Мне 28 лет. Родом из Мордовии. Служу с 2014-го, - разрумянился тот смущений уже перед журналистами. – А что рассказывать?

Говорит, здесь в Георгиевском зале даже больше волновался, чем там, в бою за который и получил высшую награду:

- Там как-то не думаешь, просто делаешь, что должен и все. Мы выполняли задачу на понтонной переправе. Заехали, значит… И тут начался очень плотный артобстрел. А еще выехали на нас 6 единиц вражеских танков.

Оказывается, Давид Малыйкин не просто вывез своих из-под обстрела, но и уничтожил несколько танков. А еще оказал первую помощь раненным.

А лейтенант Денис Скакуновский рассказал, что ему помогло чувство долга:

- Судьба так сложилась, что я выполнял обязанности командира роты (командир получил ранение и лечился в госпитале). И… справился.

Но лейтенант поскромничал. На самом деле он и его рота держали оборону своей точки трое суток. И в какой-то момент Денис сам встал за противотанковую ракетную установку и уничтожил много единиц вражеской боевой техники.

- Да не думал тогда ни о каком геройстве. Я просто должен был это сделать и все. Чтобы спасти личный состав и домой живым вернуться.

Вновь испечённому герою России 28 лет. Он окончил Военный университет.

Получили награды космонавты-испытатели. Уже не за боевые заслуги. Но если кто не в курсе, каждый полет за пределы атмосферы – это огромный риск и подвиг! А тут еще внештатная ситуация - течь в обшивке космического аппарата. Небольшая, но от того не менее опасная.

- Нас, конечно, готовят к разного рода внештатным ситуациям, - улыбаются летчики. - В тот раз помог простой пакетик чая. Заварка в нем измельчена почти в пыль. Мы его разорвали, высыпали. И через сутки вся эта пыль собралась там, где трещина.

- Многие из награжденных говорили сегодня о своей преданности Родине, - заметил в завершении Путин. - И они доказали это не на словах, а на деле. И естественное для человека чувство самосохранения уходит на второй план, для тех, кто живет высшими идеалами. Мы никогда не должны и не будет забывать о тех героях, которые отдали свои жизни и об их семьях.

Полный список тех, кто получил «Золотую Звезду» из рук Владимира Путина в 2022 году

Полковника Белозерова Сергея Павловича,

Майора Волкова Александра Алексеевича

Полковника Демьяненко Сергея Ивановича

Майора Дудко Бориса Александровича

Подполковника Завадкого Александра Анатольевича

Подполковника Иштуганова Сергея Вячеславовича

Ефрейтора Малыйкина Давида Алексеевича

Капитана Семенко Павла Николаевича

Лейтенанта Скакуновского Дениса Олеговича

Полковника Стефанова Максима Анатольевича

Летчика-космонавта Вагнер Ивана Викторовича

Космонавта-испытателя Кудь-Сверчкова Сергея Владимировича.

Подробности о подвигах остальных награжденных на данный момент узнать не удалось. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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