Раскрыта скандальная подноготная развода Асмус и Харламова: почему бывшие супруги все еще живут вместе

Кристина Асмус и Гарик Харламов Фото: Борис КУДРЯВОВ

Спустя два года после тихого, мирного и цивилизованного развода, когда оба супруга объявили о расставании «с любовью в сердце», наконец появились первые подробности этой драмы. Как и подозревали скептики, Кристина Асмус и Гарик Харламов расстались вовсе не друзьями.

Как известно, ни один из супругов интервью на личные темы не дает. Поэтому раскрылось всё благодаря очередной пошлой шутке звезды Comedy Club. Так, в одном из YouTube-шоу Харламов заявил, что оставил экс-жене «обоссанный и облёванный дом»: мол, еще в семейной жизни с ним приключился неприятный казус - не успел добежать до туалета по срочным делам. А уж после такого особняк вроде и не жалко оставлять бывшей…

Оскорбленная актриса молчать не стала.

- Уважаемый Игорь Юрьевич, у вас прекрасное чувство юмора, это бесспорно. Хорошо бы ещё овладеть чувством такта и честностью, - написала в соцсетях Кристина. - Напоминаю вам, что Кристине Асмус вы не оставили ни какой дом. Ни облёванный, ни обоссанный. А также ни копейки денег. Понимаю, что вы злитесь до сих пор, что я ушла от вас. Но помогите лучше нам с ребёнком наконец обзавестись жильём…

«Виновник торжества» не оставил эти ремарки незамеченными, да еще и приправил ответ скандальными подробностями. Так, оказалось, что бывшие супруги до сих пор живут под одной крышей, несмотря на то, что у Кристины давно уже новый роман с коллегой по театру Романом Евдокимовым.

- Про чувство такта и честность вам не стоило бы говорить, учитывая, что вы живете в своей половине дома все это время. И живете на полном моем обеспечении. Как и наш прекрасный ребенок, - уколол Гарик экс-жену. - Не так далеко-то вы и ушли, получается… И если шутка про дом так вас задела, могли бы спустится вниз на один этаж и сказать мне это в лицо!

Впрочем, высокие отношения в этом случае не при чем, ведь, как уверяет Асмус, прижимистый и мстительный экс-супруг не оставил ей другого выбора.

- Да, мы живем втроём всё это время, - подтвердила Кристина. - Но угрозами ты запретил нам съезжать, а покупать что-либо отказался. И пожалуйста, не надо плодить клевету про полное обеспечение, мы оба знаем, что это не так. Кроме коммуналки, которую я предлагала платить пополам, тебе больше нечего мне предъявить…

Напомним, о разводе пара объявила летом 2020 года - к тому моменту, как стало известно позднее, супруги уже около года жили каждый своей жизнью. На тему развода и раздела имущества, после которого жене с дочкой остался роскошный четырехэтажный особняк на Рублевке за 100 млн рублей, Харламов шутил уже не раз. Именно с его слов пресса писала, что Асмус обобрала мужа до нитки, но сама актриса, несмотря на слова бывшего, до сих пор хранила молчание.

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