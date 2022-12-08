Наука. Территория героев. Финал

Фото: https://vk.com/science_is_you

20 сильнейших участников будут отвечать на вопросы, связанные с наукой, и соревноваться друг с другом в режиме реального времени.

Мероприятие пройдет в прямом эфире из студии в «Сколково» в формате научного квиза. Финалисты конкурса «Наука. Территория героев» будут бороться за возможность пройти стажировку в ведущих научно-образовательных центрах мирового уровня: «Инженерия будущего» в Самаре, «Кузбасс» в Кемерово и «Рациональное недропользование» в Перми.

Зрители финала также смогут проверить свои знания. Для этого необходимо будет ответить на 17 научных вопросов самой разной тематики в 3 раундах.

Зарегистрироваться на зрительский финал можно до начала эфира на платформе герои.наука.рф. Здесь же будет вестись прямая трансляция мероприятия 11 декабря.

Конкурс «Наука. Территория героев» проходит при поддержке национального проекта «Наука и университеты» и входит в состав инициативы «Наука побеждать» плана Десятилетия науки и технологий, объявленного Указом Президента России Владимира Путина. Цель проекта – раскрыть потенциал профессии ученого и помочь заинтересованным молодым людям реализовать себя в этой сфере.