Вот как Россия ответит Западу на потолок цен на нефть: стали известны все три варианта

Страны Запада установили верхний лимит цены на российскую нефть на уровне в $60. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вы нам потолок цен, а мы вам — потолок скидок! Именно так Россия может ответить развитым странам на введение потолка цен на нашу нефть. Впрочем, это лишь один из вариантов.

Напомним, несколько месяцев назад страны Большой семерки (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония), а также Австралия и Евросоюз подписали соглашение о верхнем лимите цен на нефть, поставляемую морем из РФ. Но очень долго не могли договориться о том, каким может быть этот потолок. И вот недавно члены «Братства потолка» сумело прийти к общему знаменателю: верхний лимит цены на российскую нефть установили на уровне $60. И с 5 декабря компаниям из этих стран запрещено:

- Покупать российскую нефть дороже $60 за баррель.

- Перевозить нефть из РФ, которая продается по цене выше лимита (даже в третьи страны).

- Проводить техобслуживание танкеров, а также страховать перевозки российской нефти, если она продается дороже лимита (даже в третьи страны).

Российское правительство тут же подготовило три варианта ответа. Они пока, правда, в стадии обсуждения.

1.Полный запрет на продажу нефти государствам, которые поддержали ограничения. Даже если они берут нашу нефть через посредников.

2. Второй вариант - запрет на экспорт по контрактам с «потолочными» условиями. Иными словами, если российская компания, не дай бог, попытается продать нефть с соблюдением всех условий потолка, такое сырье просто не выпустят на международный рынок.

3. Третий – установить максимальную скидку, с которой может продаваться российская нефть. Если скидка будет выше, чем зафиксировано, продажа нефти запрещается.

Вы нам потолок цен, а мы вам — потолок скидок! Именно так Россия может ответить развитым странам на введение потолка цен на нашу нефть. Фото: Егор Алеев/ТАСС

КАКОЙ ВАРИАНТ ВЫГОДНЕЕ ДЛЯ РОССИИ?

- Для компаний-поставщиков самым оптимальным был бы второй вариант. А для государства предпочтительнее первый сценарий, чтобы показать свой политический вес. Но на практике можно применить и все три варианта, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков.

Игорь Юшков утверждает, что есть еще один способ мести западу… Простите, на этот раз уже востоку - в лице присоединившейся к потолку Японии. Она сохранила право покупать нефть через трубопровод «Сахалин-2» по рыночным ценам. Эксперт предлагает запретить эти поставки.

- И политически шаг демонстративный, и экономически по нам не ударит, потому что объемы небольшие, и их можно пристроить на китайском рынке, - говорит Игорь Юшков.

КУДА ПОЙДУТ ИЗЛИШКИ?

По новым рынкам сбыта Россия уже нашла варианты.

- Это юго-азиатское направление: Китай, Индия, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» заместитель директора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. - Но их рынки не резиновые и они уже близки к максимальному объему импорта из России. Нам нужно работать с другими, более мелкими странами. Но в целом, весь объем, который мы потеряли на Европе (это 700 тысяч баррелей в сутки) пока не удастся быстро пристроить. Задача непростая, но решаемая.

ПОСТРАДАЕТ ЛИ НАШ БЮДЖЕТ?

- В следующем году ситуация будет менее благоприятная - просто потому, что нефть дешевеет, и не только российская. На ближайшие полгода я бы не ожидал роста цен, - говорит директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации Алексей Зубец. - Экономику развитых стран ожидает спад, в остальных – торможение развития. Нефти будет нужно меньше, чем это было до сих пор. На российском бюджете это скажется опосредованно. Просто Минфину придется больше заимствовать, привлекать займы на российском внутреннем рынке. Но Минфин, я думаю, с этим справится.