Тинькофф получил платиновый статус в рейтинге лучших работодателей России по версии Forbes

Тинькофф продолжает удерживать лидерство среди лучших компаний-работодателей страны. Второй год подряд Тинькофф получает платиновый статус в рейтинге лучших работодателей России, составленном журналом Forbes. Наивысшая награда присвоена Тинькофф в категории «Сотрудники и общество».

Кроме того, компания удостоилась «золота» в категориях «Экология» и «Корпоративное управление».

Всего в рейтинге участвовали 118 российских компаний. При составлении рейтинга учитывались кризисные реалии 2022 года. Авторы рейтинга сделали акцент на социальных параметрах — например, на наличии у компаний политик well-being, выходящих за рамки привычного социального пакета. Составители рейтинга также учитывали, кто из компаний сохранил штат сотрудников в кризисных условиях и увеличил заработную плату.

Тинькофф уже на протяжении нескольких лет входит в лидеры рейтинга работодателей Forbes. Так, в 2021 году Тинькофф получил платиновый статус, а в 2020 занял третье место среди всех российских компаний.

Недавно Тинькофф занял первое место среди финансовых и финтех компании в первом «Рейтинге работодателей России», который опубликовал РБК. В общем зачете компания заняла 7-е место, обогнав Альфа-Банк (11 место), Газпромбанк (29 место), Совкомбанк (50 место),Райффайзен Банк (51 место).

В прошлом году Тинькофф вошел в пятерку лучших работодателей России рейтинга HeadHunter, а также занял второе место в рейтинге лучших компаний для женской карьеры по версии Forbes Woman.