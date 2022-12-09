Испытано на себе: как на самом деле чувствуют себя люди в инвалидном кресле

Наш корреспондент протестировал московский транспорт на доступность. Фото: Михаил ФРОЛОВ

3 декабря мир отметил Международный день инвалидов. Эта дата должна напоминать о необходимости создания доступной среды для всех. Насколько мы близки к этой цели — хотя бы в таких простых и сугубо практических вопросах, как свобода передвижения по родному городу?

Наш корреспондент арендовал механическое инвалидное кресло, чтобы протестировать, удобно ли людям с ограниченными возможностями здоровья передвигаться по Москве.

ЛОВКОСТЬ РУК

Сразу оговорюсь, задеть или уязвить никого не пытался. Старались все делать (за мною следовал фотограф) этично, насколько это возможно. Если кто-то предлагал помощь — а это случалось частенько, объясняли, что это редакционный эксперимент.

Первое, что шокировало в новой роли, — как меняется отношение прохожих к человеку в инвалидном кресле. В многочисленных «ой, простите!» улавливалась какая-то неловко-вежливая интонация. Здоровый взрослый человек обращается к нездоровому — и от того как будто не равнозначному тебе — как к ребенку. Слышал об этом и раньше от людей с инвалидностью, которые говорили мне: «Раздражает, что со мной как с маленьким общаются!»

Через пять минут вояжа по тротуару понял, почему люди с инвалидностью не всегда выглядят опрятно. Мои шерстяные перчатки протерлись насквозь от вращения дуги колеса (надо было брать хозяйственные!). Куртку забрызгало грязью. От активной работы плечевым поясом и руками весь взопрел.

Управлять механической коляской сложнее, чем кажется со стороны. Приходится постоянно согласовывать движения рук, чтобы вести кресло прямо и корректировать курс. Для этого нужно периодически прижимать одно колесо, чтобы оно вращалось меньше другого. А еще кругом пешеходы, курьеры на электровеликах, наледь, не всегда длинные фазы светофоров.

Главная цель эксперимента — проверить как можно больше видов городского транспорта: готовы ли они к пассажирам на инвалидных креслах и насколько хорошо работает система помощи таким людям. Ведь времена, когда инвалидность автоматически сужала мир до размеров собственной квартиры, все-таки уходят в прошлое. Хотя бы в теории, человеку в кресле сегодня доступны автобусы, метро, такси… Осталось убедиться в этом на практике — и не со стороны, а проверив все нюансы на собственном опыте.

Начали с автобуса. По инструкции, водитель должен выйти, открыть складной пандус у центральной двери и помочь человеку с инвалидностью заехать.

ТЕСТИРУЕМ НАЗЕМНЫЙ ТРАНСПОРТ

Раньше слышал отзывы от людей с инвалидностью, что водители автобусов не всегда их замечают. Многим это обидно: они думают, что шоферы делают это специально, потому что им лениво выходить из теплой кабины на мороз. Мне же кажется, что люди за рулем просто заняты контролем дорожной ситуации, и если вдруг пропускают пассажира в кресле, то неумышленно. Пока мы проводили эксперимент, все водители автобусов — их было как минимум 8-10 — махали из окна: «Поедешь? Я сейчас выйду!»

Водитель трамвая помогает открыть пандус и выехать человеку в инвалидном кресле. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Если автобус не сильно набит, на центральной площадке для колясок и инвалидных кресел ехать удобно. Есть ремни, чтобы пристегнуться, а места достаточно. Однако в час пик перемещаться я бы не рискнул: понимаю, что для кресла может не остаться места, да и самому сидеть в толпе нависающих над тобой людей не очень комфортно.

Удивила водитель трамвайного маршрута 7 (трамвай мы тоже «испытали») Ольга Николаевна — увидел только эту часть имени на бейдже. Командным голосом она развела пассажиров в стороны, чтобы освободили площадку. Как книжку распахнула пандус (хотя он нелегкий), ухватилась за коляску и запарковала меня в три секунды. Объясниться с водительницей я не успел. До того искренне и по-доброму она все делала.

Дорогая Ольга Николаевна, если вы читаете материал, то простите, что потревожили. Шлю вам низкий поклон и большой респект!

К слову, задачку водителям можно было и упростить: если бы платформы на остановках (там, где они есть) «состыковывались» с транспортом плотнее. Хорошо, что они проектируются на одном уровне с полом трамвая, но зазор все равно есть. Для пешехода — мелочь, а на коляске без откидного пандуса уже не заедешь. В идеале щель должна быть не шире, чем при входе в лифт.

Разработчики новых моделей общественного транспорта проработали специальные зоны для родителей с колясками и людей с инвалидностью. Фото: Михаил ФРОЛОВ

КАК БЫТЬ С ПОДЗЕМКОЙ

У метро на исторических станциях красной ветки впал в ступор. Каменные лестницы, никаких пандусов или лифтов. В 30-е годы прошлого века метростроители об инклюзивности не подумали. Спроектировали так, что потомкам уже ничего не исправить. Добавить лифт или платформу для колясок просто некуда.

Хотя московский транспорт и тут не оставляет один на один с проблемой. Уже 9 лет в столице работает Центр обеспечения мобильности пассажиров. Служба, которая помогает людям с инвалидностью передвигаться по городу. Могут встретить не только в метро — хоть на вокзале, и сопроводить, куда скажете, даже если для этого придется задействовать не только подземку, но и другие виды транспорта. Только заказывать услугу — все бесплатно — по правилам нужно за сутки. Сотрудники службы будут ждать вас в назначенном месте 10 минут. Если не успели — уйдут. Ведь они могут быть нужны другим маломобильным пассажирам.

На новых станциях есть лифты, а на старых помогает Центр обеспечения мобильности. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Однако Центр мобильности не поможет с перемещением по ступенькам, если человек на электрическом инвалидном кресле. Такое весит от 50 кило и выше плюс вес пассажира. То есть поднимать ношу даже паре крепких мужчин не так просто. Иногда сотрудники используют ступенькоходы. Это конструкция, которая крепится ко дну коляски и позволяет плавно спускать ее по ступеням. К электрокреслам такую не «прикрутишь».

Беспокоить Центр мобильности я счел неэтичным: кому-то реально могла требоваться помощь! Поэтому спустил коляску руками от вестибюля до платформы и просто прокатился по станции, попробовал заехать в вагон. Без помощи коллеги-фотографа сделать это не смог, так как уровень пола в вагоне выше, чем платформа.

ОТВЕЗЕТ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ»

Для людей с инвалидностью в Москве есть социальное такси. Тариф приемлемый: 210 рублей за час поездки по городу. Машина оборудована подъемником. Очень ценная для людей на колясках возможность, но, опять же, не для «спонтанных» поездок.

- Вызывать социальное такси лучше всего дня за три до поездки. Очень популярная услуга! Доступна только людям с московской пропиской. После 19:00 поездки не осуществляют. Есть еще частники, у которых минивены с лифтами. Но там тариф примерно 2500 рублей за три часа поездки, меньше им невыгодно, - рассказывает менеджер проектов фонда «Действуй!» Денис Редькин.

Через Яндекс Такси можно вызвать JAC Sunray 4С. Фото: Андрей АБРАМОВ

В миру Денис — аналитик по оценке рисков, но для понятности он представляется бухгалтером. А еще молодой человек курирует в благотворительном фонде работу со службами такси — подопечным организации помогает Яндекс.

С 1 декабря Яндекс Такси запустило тариф «Специальный»: для перевозки людей, которые передвигаются в инвалидных креслах. На заказ приезжают микроавтобусы JAC Sunray 4С со специальным подъемником. Новую услугу мы решили тестировать вместе с Денисом.

В приложении Яндекс Go на своем смартфоне Денис — как и любой другой потенциальный пассажир такси — вбивает начальный и конечный адрес. У молодого человека плохо с мелкой моторикой — рука почти «не слушается». Поэтому адреса он задает голосовой командой. А в блоке с тарифами выбирает новую иконку — «Специальный».

Машина приезжает минут за 15. По «нормативам» нового тарифа время ожидания может доходить до 30 минут — все-таки специальных машин меньше, чем обычных. Но пока услуга только появилась, не все потенциальные клиенты о ней знают. Поэтому такси находится быстро.

На заказ приезжает тот самый фургон Jac. Водитель выходит из машины и сам открывает нам дверь салона. Сразу за ней установлен подъемник. Он автоматический: разбирается (как трансформер!) по нажатию кнопки. Денис заезжает на подъемник, и механизм поднимает его в салон.

Внутри фургона еще есть три сидячих места для пассажиров — например, для родственников или сопровождающих. Сегодня одно из них занял я: продолжать пользоваться коляской рядом с реальным человеком в кресле показалось неправильным. Можно ехать!

В них есть электрический подъемник. Фото: Андрей АБРАМОВ

МОЖЕТ ЕЗДИТЬ ПО ВЫДЕЛЕНКАМ

Опцию перевозки инвалидного кресла при заказе машины в Яндекс Go можно было выбрать и раньше. Но предназначается она для тех, кто в состоянии на время пересесть из кресла на сиденье авто. Водитель помогает пассажиру перебраться в салон, складывает коляску и убирает ее в багажник. На вызов приезжают обычные легковушки.

- Многим людям с инвалидностью, передвигающимся на коляске, сложно или невозможно пересаживаться в обычные легковые автомобили. Другая проблема: коляски с электроприводом не помещаются в обычный багажник. Очень важны автомобили, оборудованные подъемниками или аппарелями, которые позволяют погрузиться в автомобиль прямо в коляске, а также оставаться в ней во время движения без необходимости пересаживаться, - объясняет Денис, который помогал Яндексу разрабатывать инструкции для водителей.

Собеседник подчеркивает: появление таких авто кардинально влияет на образ жизни и мобильность людей с инвалидностью. Ведь сложности возникают задолго до встречи с любым видом транспорта. Только для того, чтобы добраться от квартиры до выхода из подъезда, Денису нужно 15 минут: дождаться грузовой лифт (благо в доме Дениса он есть), потом позвонить в диспетчерскую и попросить подать питание на подъемник, который установлен на лестнице от лифта на первом этаже до выхода из подъезда. Хорошо еще, если и лифт, и подъемник работают…

- Каждый раз перед выходом из дома, направляясь в новое место, вынужден часами строить маршрут. Выбирать доступные станции метро, «гулять» по виртуальным панорамам улиц, чтобы посмотреть, что там с занижением тротуаров. Звонить в место, куда мне надо, чтобы уточнить, есть ли там пандус, лифт.

Представители Яндекс Такси рассказали kp.ru:

- Мы приняли решение не брать комиссию с заказов по тарифу «Специальный», чтобы таксопарк и водители получали всю сумму, которая указана в приложении у пассажиров. По цене тарифа можно сравнить с минивеном. Все водители прошли тренинги на нестандартные ситуации, которые могут возникнуть в поездках, а также научились обращаться с инвалидными креслами, управлять подъемником в машине и правильно парковаться.

Микроавтобусам доступны выделенные полосы. Поэтому поездка занимает столько же времени, как на обычном такси. Всего в Москве сейчас 50 «специальных» авто, в течение трех лет парк может увеличиться до 150 машин.

В салоне есть место и для других пассажиров. Фото: Андрей АБРАМОВ

Что в итоге

Ситуация с доступностью среды для людей с ограниченными возможностями здоровья сегодня несопоставима с тем, что было в нулевых. Особенно заметно «подтянулся» к мировым стандартам транспорт — от автобусов до такси.

Люди с инвалидностью — не по своей воле более требовательные пассажиры. Хорошо, что их запросы современная транспортная и городская инфраструктура также стараются учесть. Иногда подводит оперативность: необходимость заблаговременно заказывать услугу. Или историческое наследие метрополитена, которое уже не изменить — благо есть Центр обеспечения мобильности. Порой (как в случае с легковушками, куда не заедешь прямо на кресле) не хватает чисто технических возможностей помочь всем.

Появление современного, специально оснащенного, такси для людей с инвалидностью — логичное продолжение совершенствования системы городского транспорта. Важный шаг в сторону того, чтобы любой человек мог спокойно откликнуться на предложение друзей встретиться в центре, съездить в поликлинику или в кино и не чувствовать при этом себя «ограниченным» в свободе передвижения.