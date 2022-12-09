Правительство России одобрило заявку на создание студенческого кампуса мирового уровня в Новгородской области

В Новгородской области развивают инвестиционный проект по созданию в Великом Новгороде инновационной образовательной среды – студенческого кампуса мирового уровня. Над заявкой работали команды Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого, ОЭЗ ППТ «Новгородская» и экономического блока регионального правительства.

СЕРЬЕЗНЫЙ РЫВОК ДЛЯ РАЗВИТИЯ

«Я рад, что усилия нашего университета оценили на столь высоком уровне, – отметил губернатор Новгородской области Андрей Никитин. - Хочу поблагодарить коллег из правительства России за такую оценку. Кампус мирового уровня – это не только место для проживания для студентов. Здесь они смогут также заниматься спортом, развивать свои проекты, участвовать в культурных активностях. Сейчас кампус рассчитан на четыре тысячи мест для проживания. Это очень серьезный рывок для развития нашего университета и привлечения студентов – как из Новгородской области, так и из других регионов страны. По сути, это будет полноценный жилой район. Очень важно, что в Великом Новгороде появится такая точка роста и развития».

Площадь планируемого кампуса – 75,03 тыс. кв.м. Общая стоимость объекта составит 10 млрд рублей, в том числе 6 млрд рублей – субсидия из федерального бюджета. Кампус будет располагаться в Великом Новгороде на улице Санкт-Петербургской, в непосредственной близости от главного здания университета.

Проект подразумевает создание единой экосистемы «Образование – наука – технологии – промышленность». Ее участниками станут педагоги и ученые НовГУ им. Ярослава Мудрого, действующие инженеры, а также представители крупнейших технологичных и промышленных компаний ИНТЦ «Валдай» и ОЭЗ ППТ «Новгородская».

«Это наша общая победа, победа региона. Сейчас формируется инновационный научно-технологический центр «Интеллектуальная электроника – Валдай». Также в стадии становления особая экономическая зона «Новгородская». Это всё рабочие места, которые будут требовать высококвалифицированных кадров. Кампус, конечно же, станет точкой притяжения в Великий Новгород молодых людей, студентов», – отметил ректор НовГУ им. Ярослава Мудрого Юрий Боровиков.

ГОТОВЫЙ СПЕЦИАЛИСТ С ОПЫТОМ РАБОТЫ

В рамках проекта на базе ИНТЦ «Валдай и ОЭЗ ППТ «Новгородская» будут оборудованы инновационные образовательные площадки.

«На территории особой экономической зоны будут созданы промышленные лаборатории. Там студенты смогут получать знания по дуальной системе – не только теоретические, но и практические навыки. Фактически они будут проходить практику непосредственно на производстве. И когда они закончат обучение, то станут готовыми специалистами с опытом работы и смогут сразу трудоустроиться у наших резидентов», – сказал генеральный директор ОЭЗ ППТ «Новгородская» Артур Аюпов.

Результатом проекта должно стать повышение инвестиционной привлекательности региона, внедрение передовых технологий в развитие промышленности, повышение качества и конкурентоспособности отечественной продукции и создание высокопроизводительных рабочих мест.

К 2030 году на территории ОЭЗ ППТ «Новгородская» будут запущены инвестиционные высокотехнологичные предприятия в сфере микроэлектроники, газохимической и фармацевтической промышленности, производства строительных материалов, транспортного машиностроения на общую сумму 50 млрд рублей. Планируется создать не менее 5 000 новых рабочих мест.

В ИНТЦ «Валдай» должно появиться не менее 2500 вакансий в сфере разработки и создания сверхточных программно-аппаратных электронных систем, разработки и создания биомедицинских, диагностических и реабилитационных систем мониторинга, прогноза и принятия решений.

Планируется, что строительство кампуса мирового уровня начнется в Великом Новгороде в 2024-2025 годах.