«Газпром нефть» в 2022 году увеличит переработку нефти в России до рекордных объемов

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«Газпром нефть» в 2022 году собирается нарастить переработку нефти на российских предприятиях до 41 миллиона тонн. Этот объем станет рекордным за всю историю компании. По словам директора дирекции переработки нефти и газа «Газпром нефти» Олега Ведерникова, рост будет достигнут за счет модернизации Омского и Московского НПЗ.

В прошлом году «Газпром нефть» переработала около 40 миллионов тонн нефти. В этом году предприятия компании улучшили этот показатель на 2,5%.

«Мы сохраняем прогноз по достижению в 2022 году рекордного объема переработки на российских НПЗ компании, который превысит 41 миллион тонн. Рост показателей обеспечен программой модернизации наших собственных НПЗ - Московского и Омского», - сообщил Олег Ведерников.

С января по октябрь предприятия «Газпром нефти» переработали на 3,5% больше сырья, чем за тот же период 2021 года, и на 11,5% больше, чем в 2020-м. В будущем году снижать объемы переработки компания не планирует и собирается сохранить рекордный уровень 2022 года.