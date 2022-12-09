Украинские войска во время боев под Артемовском. Фото: REUTERS

У «воинов света» почки отваливаются

Андрей Марочко, офицер Народной милиции ЛНР, заявил, что случаи психозов и токсических поражений печени и почек у солдат ВСУ в зоне проведения СВО участились. Много пьют и колются. Потому что боятся и не хотят в ад. Венные медики в зоне конфликта забили тревогу и стали просить помощи у волонтеров. Но специалистов для работы с такими пациентами не хватает. А отправить перфекционистов в специализированные заведения нет возможности. Теперь страх – не самая страшная сила.

Американцы изумились холодостойкости украинцев

Обозреватель The Washington Post Изабель Хуршудян удивилась тому, что бойцы ВСУ бояться разводить огонь в полях и дрожат как цуцики из-за близости к российским позициям. В частности, такое происходит около Кременной. Журналист из США также отметила, что украинские солдаты проводят зябкие ночи в спальных мешках под открытым небом. Ну а где они должны коротать ночные часы – в пятизвездочных отелях с игровыми автоматами?

Москве тревожно за безопасность Запорожской АЭС

Сергей Рябков, замминистра иностранных дел РФ, сообщил, что Москва направила МАГАТЭ предложения с конкретными параметрами по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Замглавы МИДа пояснил, что «главная проблема сводится к тому, что нет уверенности в готовности Киева здраво подойти к этому вопросу». Рябков заявил, что Киев хотел бы, «чтобы под прикрытием решения данного вопроса в контакте с МАГАТЭ мы оттуда ушли. Тогда станция сразу будет захвачена. Не можем на это пойти». В Киеве думают иначе. Хотя глагол «думают» не применим в данном случае. Грезят и фрустрируют.

Геноцид украинцев Россия не признает

Посольство РФ в США заявило, что наша страна отвергает резолюцию комитета Сената США о признании действий России на Украине «геноцидом». В посольстве отметили, что американские законодатели беспочвенно ссылаются на псевдоисторические постулаты украинских националистов о «голодоморе». А документы никто не изучает. Им важно, как говорили классики, «пукнуть в вечность». Запах растает, ощущение гадливости останется.

Крым сбивает беспилотники как комаров

Дикий беспилотник, отправленный криворукими хлопцами из Николаева, был сбит в небе над акваторией вблизи Севастополя, сообщил глава города Михаил Развожаев. Губернатор Севастополя отметил, что БПЛА нивелировал дежурный корабль Черноморского флота. Глава города подчеркнул: «Военные, как всегда, сработали четко». Но Киев, конечно, опять отчитается о победе украинского оружия над орками.

Зеленский назвал украинцев лидерами по влиянию на мир

Шестой президент незалежной записал для Politico видеообращение, где заявил, что украинцы стали «номером один» по влиянию в мире. Бывший комик так и сказал: «Я считаю, что украинцы будут самыми влиятельными и в следующем году, но уже в мирное время». И перечислил поля гигантских сражений, где его доблестные эльфы ведут победоносные титанические битвы с силами зла. Кажется, ему хотели сменить наркодилера и поменять препараты – неужели так и не успели? Может, хлопчика в Кисловодск эвакуировать, на полную очистку организма от интоксикации?

Украинцы обстреливают Белгородчину

Вячеслав Гладков, глава Белгородчины, сообщил, что ВСУ 8 декабря обстреляли поселок в Яковлевском городском округе. При обстреле повредили линию электропередачи. В Белгородской области до 21 декабря продлили «желтый» уровень террористической опасности. Кроме того, на две недели было продлено постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов на территории области. Но Киеву провести свои новогодние торжества это не поможет.

Киев хочет еще и афганские деньги

По дипломатическим каналам Киев запросил у Брюсселя передачу им средств из фонда, который НАТО использовал для поддержки официального Кабула, пока власть в стране не захватили парни, которые называют себя талибами, не слишком приветствуемыми и на наших просторах. На счетах фонда зависли около 3,4 миллиарда долларов. Их западные страны не успели потратить на помощь лояльному Западу афганскому правительству. Жадные рагули хотят потратить и эти миллиарды на святую борьбу с Мордором. Главное, чтобы несварения желудка не возникло, а то будет мокро и противно.