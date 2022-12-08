Фаворитки "Мисс Вселенная-2022": невероятная история Золушки из Тайланда и провал Европы

Слева направо: Р'Бонни Габриэль (США), Аманда Дудамель (Венесуэла), Анна Линникова (Россия). Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

До финала грандиозного конкурса красоты остается меньше месяца: с 3 по 14 января в Новом Орлеане уже в 71-й раз состоится "Мисс Вселенная". Вопреки беспощадным трендам отмены наша участница там тоже будет - 22-летняя "Мисс Россия" Анна Линникова, которую называют "молодой и улучшенной копией Натальи Водяновой". Впрочем, на вопрос о её возможной победе все причастные к бьюти-смотрам лишь поджимают губы: мол, девушка потрясающая, но вы ведь всё понимаете сами...

Кого уже сейчас можно назвать главными фаворитками "Мисс Вселенная", сайт KP.RU спросил у эксперта в области конкурсов красоты Антона Парамонова.

- В этом году у "Мисс Вселенная" новые владельцы, - сразу предупредил специалист. - Дональд Трамп продал конкурс давно, ещё до своего президентства. Но компания, которая купила "Мисс", сильно пострадала из-за пандемии - это обернулось для организаторов колоссальными убытками. В итоге в этом году новым владельцем стал трансгендер из Таиланда, местный медиамагнат (Чакрапонг Чакруджутатхиб родился мужчиной, но после совершеннолетия поменял пол. - Ред.). И уже с 2023 года по новым правилам в конкурсе смогут участвовать замужние, рожавшие, беременные и, кажется, даже сменившие пол. Так что конкурс в Новом Орлеане - последний, в котором мы увидим нормальный состав.

Наш спикер отобрал ТОП-10 участниц "Мисс Вселенная-2022", у которых, по его мнению, велики шансы на победу.

1. Мария Фернанда Аристизабаль, 25 лет, Колумбия

Мария Фернанда Аристизабаль, 25 лет, Колумбия. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Мотивационный оратор, модель, общественный деятель. Занимается проблемами психического здоровья детей. С помощью конкурса "Мисс Вселенная" хочет поднять вопрос нехватки питьевой воды.

Комментарий эксперта:

- Бывает так: смотришь - и сразу понимаешь, вот она, "Мисс Вселенная"! Я посмотрел в соцсетях её проходки: очень уверена в себе, энергетика так и прёт. Считаю, что это одна из главных фавориток, если не самая главная.

2. Селеста Кортези, 24 года, Филиппины

Селеста Кортези, 24 года, Филиппины. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Модель и благотворитель. Уделяет особое внимание проблемам мирового голода, особенно среди детей. Самая большая мечта участницы - перевезти маму обратно на Филиппины и купить ей дом, где она сможет счастливо жить на пенсии.

Комментарий эксперта:

- Из года в год у Филиппин лучшая подготовка, лучшие платья, они стабильно входят в ТОП. Что касается самой участницы - ничего нового, даже банально: классическая филиппинка на "Мисс Вселенная". Думаю, в ТОП-5 или ТОП-7 должна войти.

3. Эшли Карино, 28, Пуэрто-Рико

Эшли Карино, 28, Пуэрто-Рико. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Мечтает стать первой Мисс Вселенная, которая отправится в космос. Ее конечная цель и детская мечта - работать в НАСА.

Комментарий эксперта:

- Эта девушка уже участвовала в "Мисс США". Не выиграла, но набралась опыта и пришла теперь за победой, исправив все недочёты. Педагоги на "Мисс США" и "Мисс Вселенная" одни и те же, так что девушка идет на "пересдачу" подготовленной.

4. Ндави Нокери, 23 года, Южная Африка

Ндави Нокери, 23 года, Южная Африка. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Конкурсантка увлечена пропагандой равных образовательных возможностей для всех. Сотрудничала с различными организациями, чтобы повысить уровень компьютерной грамотности в отсталых школах.

Комментарий эксперта:

- Всё очевидно. Девушка выделяется, стреляет глазами. Этого достаточно.

5. Анна Суангам-ям, 24 года, Тайланд

Анна Суангам-ям, 24 года, Тайланд. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Родилась и выросла в трущобах Бангкока, воспитывалась в храме среди буддийских монахинь в очень тяжелых условиях, буквально "питалась объедками". Сейчас занимается благотворительностью в сфере детского образования.

Комментарий эксперта:

- Девочка достойная, участвовала в "Мисс Вселенная-Тайланд" еще в 2019 году, то есть у неё было три года на подготовку. Так что будет открывать дверь с ноги. Да и новым владельцам почему бы не подыграть своей? Тем более, у нее классическая история Золушки: поднималась с самых низов. Надеюсь, это правда про тяжелое детство в храме, а не выдумки пиарщиков.

6. Алисия Фаубель, 25 лет, Испания

Алисия Фаубель, 25 лет, Испания. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Помогает женщинам с расстройствами пищевого поведения в Испании и во всем мире. Снимается в кино: получила второстепенную роль в фильме Стивена Сигала "Генерал-командующий".

Комментарий эксперта:

- Единственная девушка из Европы, за которую зацепился взгляд. Девушка красивая, да и возраст более-менее подходящий.

7. Нгок Чау, 28 лет, Вьетнам

Нгок Чау, 28 лет, Вьетнам. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Является послом благотворительного фонда "Дети Вьетнама", который поддерживает детей с врожденными пороками развития; помогает женщинам, попавшим в трудные жизненные ситуации. Стремится стать продюсером и ведущей своей собственной программы.

Комментарий эксперта:

- Эту девушку я видел вживую три года назад. Набралась опыта, подготовилась. К тому же, Вьетнам серьезно занимается подготовкой к этому конкурсу, у них сильный национальный смотр.

8. Аманда Дудамель, 24 года, Венесуэла

Аманда Дудамель, 24 года, Венесуэла. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Успешный модельер, получила степень в Европейском институте дизайна Рима. Помогает детям из бедных семей. Её миссия - пропагандировать право женщин на труд.

Комментарий эксперта:

- На Венесуэле в последние годы клеймо: дальше ТОП-20 девушки не проходят. В этом году опять будут стараться войти хотя бы в ТОП-10. Желаю удачи.

9. Манита Ханг, 24 года, Камбоджа

Манита Ханг, 24 года, Камбоджа. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Работает финансовым сотрудником в многонациональной фирме и имеет степень в области бухгалтерского учета и финансов. Говорит на трех языках: французском, английском и кхмерском.

Комментарий эксперта:

- Камбоджа участвует в "Мисс Вселенная" всего лишь с 2016 года. Поэтому даю им кредит доверия за старания: думаю, эта девочка может выстрелить.

10. Р'Бонни Габриэль, 28 лет, США

Р'Бонни Габриэль, 28 лет, США. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Модельер, модель и инструктор по шитью. Создала свой бренд одежды. В рамках благотворительности преподает занятия по шитью женщинам, пережившим торговлю людьми и насилие в семье.

Комментарий эксперта:

- Сомневаюсь насчет США, но всё же: в топ-10 может войти. А вот для победы уже старовата.

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