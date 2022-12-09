Анекдоты: Почему победительница конкурса «Мисс Вселенная» всегда с Земли

Вот при беременности спать не могла: то диван неудобный, то подушка жесткая... Родила. Тройню. Сейчас прислоняюсь к дверному косяку, а он мягкий-мягкий!..
* * *
Не вижу смысла покупать и читать книги, после того как букварь прочел. Вас же тупо обманывают - меняют буквы местами и продают как что-то новое!
* * *
- Что это?
- Программа освоения Луны.
- Так... Гипсокартон, пес-кобетон, паркет, плитка, итальянская мебель... Окей. Где подписать?
* * *
- Дорогой, давай сегодня поужинаем в каком-нибудь действительно дорогом месте...
- Бензоколонка подойдет?
* * *
Девушку, которая встречается с семью парнями одновременно, бабушки во дворе ласково называют Белоснежкой.
* * *
Учительница:
- Я уже в сотый раз объясняю, что половина не может быть большей или меньшей! А большая половина класса этого так и не понимает!..
* * *
Кстати, о толерантности.
В приличном обществе не принято употреблять неприличные слова. А вот в неприличном обществе за приличные слова никто ругать не будет.
* * *
- Девочка, а почему ты плачешь?
- А меня в честь прадедушки назвали.
- А как тебя назвали?
- Прадедушка!
* * *
Русская литература состоит из страдания. Страдает или персонаж, или автор, или читатель.
А если все трое - то это шедевр русской литературы.
* * *
Все, что я знаю об Ольге Бузовой и Анастасии Волочковой, я узнал против своей воли.
* * *
Записался на курсы гипноза. Первое занятие не понравилось, поэтому я решил заплатить сразу за год вперед и больше туда не ходить.
* * *
Жеребенок говорит кобыле:
- Мам! Я пойду погулять!
- Надень пальто!
* * *
Я живу просто. Один день в неделю бываю собой. В остальные шесть дней восстанавливаю репутацию.
* * *
По мнению всех, ее знающих, лучшим экспертом-прогнозистом цен на продукты является тетя Фира, которая в вопросе, какие продукты подорожают к Новому году, уже лет так тридцать не ошибается!
Ее прогноз и на этот год остался неизменным: «Таки фактически все!»
* * *
Сибирские меломаны настолько суровы, что Сергей Шнуров выступает в Сибири со своим репертуаром только на детских утренниках.
* * *
Спит бухой клиент за барной стойкой. Вдруг очнулся, сфокусировал взгляд на бармене и говорит:
- Повторите, пожалста!
Бармен:
- Повторяю в третий раз, с вас одна тысяча восемьсот рублей.
* * *
Побывал в Европе. Лично убедился, что Европа сама себя наказала санкциями против России - цены в магазинах выросли в два раза, если считать в рублях, конечно...