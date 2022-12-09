Анекдоты: Почему победительница конкурса «Мисс Вселенная» всегда с Земли

Вот при беременности спать не могла: то диван неудобный, то подушка жесткая... Родила. Тройню. Сейчас прислоняюсь к дверному косяку, а он мягкий-мягкий!..

* * *

Не вижу смысла покупать и читать книги, после того как букварь прочел. Вас же тупо обманывают - меняют буквы местами и продают как что-то новое!

* * *

- Что это?

- Программа освоения Луны.

- Так... Гипсокартон, пес-кобетон, паркет, плитка, итальянская мебель... Окей. Где подписать?

* * *

- Дорогой, давай сегодня поужинаем в каком-нибудь действительно дорогом месте...

- Бензоколонка подойдет?

* * *

Девушку, которая встречается с семью парнями одновременно, бабушки во дворе ласково называют Белоснежкой.

* * *

Учительница:

- Я уже в сотый раз объясняю, что половина не может быть большей или меньшей! А большая половина класса этого так и не понимает!..

* * *

Кстати, о толерантности.

В приличном обществе не принято употреблять неприличные слова. А вот в неприличном обществе за приличные слова никто ругать не будет.

* * *

- Девочка, а почему ты плачешь?

- А меня в честь прадедушки назвали.

- А как тебя назвали?

- Прадедушка!

* * *

Русская литература состоит из страдания. Страдает или персонаж, или автор, или читатель.

А если все трое - то это шедевр русской литературы.

* * *

Все, что я знаю об Ольге Бузовой и Анастасии Волочковой, я узнал против своей воли.

* * *

Записался на курсы гипноза. Первое занятие не понравилось, поэтому я решил заплатить сразу за год вперед и больше туда не ходить.

* * *

Жеребенок говорит кобыле:

- Мам! Я пойду погулять!

- Надень пальто!

* * *

Я живу просто. Один день в неделю бываю собой. В остальные шесть дней восстанавливаю репутацию.

* * *

По мнению всех, ее знающих, лучшим экспертом-прогнозистом цен на продукты является тетя Фира, которая в вопросе, какие продукты подорожают к Новому году, уже лет так тридцать не ошибается!

Ее прогноз и на этот год остался неизменным: «Таки фактически все!»

* * *

Сибирские меломаны настолько суровы, что Сергей Шнуров выступает в Сибири со своим репертуаром только на детских утренниках.

* * *

Спит бухой клиент за барной стойкой. Вдруг очнулся, сфокусировал взгляд на бармене и говорит:

- Повторите, пожалста!

Бармен:

- Повторяю в третий раз, с вас одна тысяча восемьсот рублей.

* * *

Побывал в Европе. Лично убедился, что Европа сама себя наказала санкциями против России - цены в магазинах выросли в два раза, если считать в рублях, конечно...