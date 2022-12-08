«Секретарша зла» из нацистского концлагеря прервала молчание в 97 лет

«Секретарша Зла», как окрестила ее европейская пресса, работала в концлагере Штутгоф (на фото). Фото: EAST NEWS

В ФРГ продолжается судебный процесс: на скамье подсудимых – 97-летняя женщина, бывший секретарь коменданта нацистского концлагеря. Ее обвиняют в соучастии в убийстве более 10 тыс. человек.

Ирмгард Фурхнер – первая немка, которую судят в Германии за преступления фашистской эпохи в последние несколько десятилетий.

Ее судят как несовершеннолетнюю, поскольку на момент совершения преступлений ей не исполнился 21 год.

«Секретарша Зла», как окрестила ее европейская пресса, работала в концлагере Штутгоф, располагавшемся с июня 1943 года по апрель 1945 года на польской территории.

Ранее она отрицала, что когда-либо знала о том, что в Штутгофе погибали люди.

Прокуратура требует для нее двух лет условно, но не исключено, что судья примет более жесткое решение: в деле есть показания покойного мужа Фурхнер, который говорил, что его жена была в курсе того, как узников Штутгофа умерщвляют в газовых камерах.

Ожидается, что вердикт будет оглашен 20 декабря.

Все это время Фурхнер хранила молчание, но вот впервые она публично заявила, что «сожалеет, что в те годы была в Штутгофе».

Свидетели, выступавшие на процессе, в числе которых есть и узники этого лагеря смерти, настаивали на том, что секретарша коменданта Штутгофа вряд ли не могла не знать о том, что творилось в бараках и газовых камерах.