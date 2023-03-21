Всё по протоколу

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Итак. Протокол номер сорок один.

«В доме найдено триста картин.

На одной из них блюдо с чьей-то башкой.

Ниже подпись - И (точка). Крамской.

Как в фильме Меньшова, овальный алмаз.

Пять корон. Золотой унитаз.

Покрытый камнями большой патефон.

Шесть браслетов. Двадцатый айфон.

Ковры. И серебряный меч-кладенец.

Три кило обручальных колец.

Сто семь паспортов и просроченных виз.

Дэ-Ла-Мэ-Ри... (английский сервиз).

Две скрипки. Рояль. Контрабас. И гармонь.

Двухметровый рубиновый конь.

На шведских магнитах складная кровать

(между прочим, умеет летать).

И коврик в прихожей от Луи Виттон

(стоит тысячу евро, пардон).

Билеты в Дубай, Анкару и Пхукет.

На кухне в шкафу цумский пакет.

Британские фунты, юани, рубли

мы подсчитать пока не смогли.

Валюта здесь спрятана как бы везде...

В сейфе. В чулках. В электроплите.

Короче, чтоб выполнить служебный долг,

Вышлите роту, а лучше полк.

На заднем дворе тридцать девять машин...

Как на парковке в Раменках, блин.

В беседке рабы наливают глинтвейн.

За домом батут, сад и бассейн.

Хозяйка смартфоном снимает хот-дог.

Она ведёт кулинарный блог.

Перловую кашу сварила - и в Сеть.

Там же всех учит, как похудеть.

Две тыщи второго гэ эр (чёрт возьми).

В Москву приехала из Перми.

Теперь её знает почти весь Рунет.

Есть трудовая - записей нет.

Ну в общем нам это... Охота кричать...»

Далее - дата, подпись, печать.

Ну и кружочки - вот это курьёз -

На смятом листке протокола.

От слёз.