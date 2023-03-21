Всё по протоколу

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Итак. Протокол номер сорок один.
«В доме найдено триста картин.
На одной из них блюдо с чьей-то башкой.
Ниже подпись - И (точка). Крамской.
Как в фильме Меньшова, овальный алмаз.
Пять корон. Золотой унитаз.
Покрытый камнями большой патефон.
Шесть браслетов. Двадцатый айфон.
Ковры. И серебряный меч-кладенец.
Три кило обручальных колец.
Сто семь паспортов и просроченных виз.
Дэ-Ла-Мэ-Ри... (английский сервиз).
Две скрипки. Рояль. Контрабас. И гармонь.
Двухметровый рубиновый конь.
На шведских магнитах складная кровать
(между прочим, умеет летать).
И коврик в прихожей от Луи Виттон
(стоит тысячу евро, пардон).
Билеты в Дубай, Анкару и Пхукет.
На кухне в шкафу цумский пакет.
Британские фунты, юани, рубли
мы подсчитать пока не смогли.
Валюта здесь спрятана как бы везде...
В сейфе. В чулках. В электроплите.
Короче, чтоб выполнить служебный долг,
Вышлите роту, а лучше полк.
На заднем дворе тридцать девять машин...
Как на парковке в Раменках, блин.
В беседке рабы наливают глинтвейн.
За домом батут, сад и бассейн.
Хозяйка смартфоном снимает хот-дог.
Она ведёт кулинарный блог.
Перловую кашу сварила - и в Сеть.
Там же всех учит, как похудеть.
Две тыщи второго гэ эр (чёрт возьми).
В Москву приехала из Перми.
Теперь её знает почти весь Рунет.
Есть трудовая - записей нет.
Ну в общем нам это... Охота кричать...»
Далее - дата, подпись, печать.
Ну и кружочки - вот это курьёз -
На смятом листке протокола.
От слёз.