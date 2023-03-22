Гонки на оленях, снегоходы «Буран» и сертификат на карабин «Тигр»: в Якутии завершился первый Международный чемпионат по традиционному оленеводству

Масс-старт – главное соревнование чемпионата. Фото: Фонд Росконгресс

16 – 19 марта в селе Иенгра Нерюнгринского района Якутии прошло уникальное событие – первый Международный чемпионат по традиционному оленеводству, который входит в план мероприятий председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 годы (оператор - Фонд Росконгресс). В рамках мероприятия состоялись международная конференция «Устойчивое развитие оленеводства в условиях глобальных перемен в Арктике», внеочередное заседание правления ассоциации «Оленеводы мира», презентация проекта строительства этно-туристического комплекса «Уникальная Иенгра».

Но самое зрелищное – это соревнования! В турнире приняли участие более 80 человек из 13 регионов России, а также Китая, Монголии, Исландии и Гренландии. В чемпионате участвовали 18 команд. Состязания включали захватывающие гонки на оленьих упряжках, прыжки через нарты, метание аркана и ловлю оленей. Кроме того, выявили сильнейших в соревнованиях профессионального мастерства по разведению огня в зимних условиях, приготовлению ухи на костре и выделке камуса (что это такое расскажем позже).

Так выглядит связь поколений. Фото: Фонд Росконгресс

СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО ПОКОЛЕНИЙ

«Оленеводство — ключевой фактор сохранения образа жизни и культуры коренных народов, а также связующее звено многих поколений жителей регионов Арктики. Кроме того, этот промысел имеет большое экономическое значение для местных производителей, позволяет им оставаться востребованными поставщиками на местных продовольственных рынках, — напомнил председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета, посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов. - В России оленеводством занимаются почти все коренные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока, в общей сложности более 52 тыс. семей коренных народов, многие из которых ведут кочевой образ жизни».

Глава Нерюнгринского района Роман Щегельняк отметил, что возглавляемая им территория - один из главных промышленных центров Якутии. При этом в районе как нигде велика роль оленеводства и коренного населения.

Победителей наградили снегоходами «Буран». Фото: Фонд Росконгресс

«Сердце района – город Нерюнгри, а его душа – это село Иенгра, которому в 2026 году исполнится 100 лет. Здесь компактно проживают представители коренного малочисленного народа – эвенки, бережно хранящие свой родной язык, культуру и традиции, – пояснил чиновник. - Каюры-оленеводы вместе с геологами-первопроходцами стояли у истоков Нерюнгринского района. В 20-е годы именно они стали проводниками землепроходцев, прибывших осваивать Южную Якутию. Эвенки сопровождали геологические экспедиции, помогали в изысканиях полезных ископаемых, перевозили на оленях грузы. Не случайно первым почетным гражданином города Нерюнгри в 1978 году стал эвенк Семен Леханов».

Именно в Иенгре состоялись основные соревнования Международного чемпионата по оленеводству.

Выделка камуса. Фото: Фонд Росконгресс

«ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ОЛЕНЯ»

…Солнце как ослепительная вспышка. Снег играет художественным хрустом. Самые суровые люди тают перед обаянием оленЕй (местные ставят ударение именно так, что заставляет вспомнить любимую фразу буровиков «дОбыча нефтИ»). 18 марта на расчищенный лед реки Иенгра пришли тысячи гостей, которые с нетерпением ждали массовую гонку на оленьих упряжках.

Коллеги-телевизионщики установили крошечную видеокамеру на шапку одного из участников заезда, благодаря чему есть возможность взглянуть на гонку его глазами.

Подбадривания членов команды: «Помни, у тебя шесть передач». Старт. Упряжки срываются с места: крики, свист, размахивания руками… Много мата (а куда без нашего интернационально-могучего?) В глаза летит крошка из льда и снега. Часть упряжек опрокидывается – объехать аккуратно! Совсем скоро трасса сужается. Впритирку обходим тихохода. О, а вот и нас подрезали. Объезжаем соперника, олени которого вильнули в сугроб. Большой отрезок трассы проходит по лесу. Выворачиваем снова на лед – впереди уже видны зрители, которые столпились на финише. Много крика. Олени с опаской пересекают финишную черту. Оленевод сам себя костерит за нерасторопность, после чего вспоминает, что все его действия записывала камера: «Где этот режиссер?!»

К тому времени победитель гонки бригадир оленеводческого стада №3 МУП «Золотинка» села Иенгра Юрий Семенов уже делился ощущениями от гонки с журналистами.

«Тяжело было. Дорога – одни трамплины. Хорошо, что олень слушался. Никакого секрета нет - все зависит от оленя. Мастерство? Лишь бы удержаться», - признался лидер гонки.

Среди женщин победу вырвала Надежда Семенова из Иенгры. Победителей массовых гонок на оленьих упряжках наградили снегоходами «Буран».

Чум строят за считанные минуты. Фото: Фонд Росконгресс

КОНКУРС «ХОЗЯЙКА ЧУМА»

Кроме того, на чемпионате оценивали профессиональное мастерство участников в нескольких арктических компетенциях. Так, в конкурсе «Хозяйка чума» первое место заняла Виолетта Имамутдинова из Югры, второе и третье — жительницы Якутии Анна Колесова и Мария Нутендли.

«Требовалось развести костер, приготовить уху и выделать камус (лапы оленя, из которых шьют обувь – «КП»). За каждым конкурсантом закреплен эксперт, который за ним наблюдает, отмечая нарушения, - пояснила главный эксперт конкурса, директор Арктического колледжа Елена Антипина. – Что вызвало наибольшие сложности? Разделка мороженной рыбы, потому что это тяжело физически. Конкурсантки не доваривали рыбу. Бывало, что при выделке рвали камус. Женщина должна это делать в тундре быстро и без каких бы то ни было затруднений».

Лучшим в компетенции «Оленевод» стал Дмитрий Волков из Арктического колледжа народов Севера Якутии, второе месте занял Ариан Погодаев из команды Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, а замкнул тройку лидеров Артур Кызыл-Оолович Мырлаа из Тувы. В дисциплине «Эксплуатация и техническое обслуживание снегохода «Буран»» лучший результат показал представитель Амурской области Виктор Васильев, второе место занял Кирилл Курилов из Якутии, третье — житель Югры Виталий Русских.

Экспертами также оценивалось возведение чума, изготовление орудий труда и снаряжения для оленеводства на время.

Кроме того, участница команды из Якутии Анна Колесова от имени народного депутата Республики Саха, оленевода и охотника Арсентия Николаева была удостоена специального приза — сертификата на карабин «Тигр».

Торжественная церемония закрытия соревнований состоялась 19 марта в городе Нерюнгри. В общекомандном зачете победила команда из Югры. Второе место заняли представители Ямало-Ненецкого автономного округа, третье — сборная Якутии.