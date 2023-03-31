Как получить дополнительный доход на пенсии

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Президент России Владимир Путин поручил Минфину и Центробанку уже к апрелю разработать программу долгосрочных сбережений. Она должна стимулировать граждан самостоятельно откладывать деньги на пенсию. Что это такое? Зачем она нужна? И как обеспечить себе достойную жизнь в будущем?

Набор стимулов и гарантий

Кое-какие наработки у чиновников из финансового блока уже есть. В конце прошлого года они предлагали подойти к данному проекту комплексно. Во-первых, добавить денежные стимулы – софинансирование со стороны государства (до 36 тысяч рублей в год) и налоговый вычет (до 52 тысяч в год). Во-вторых, расширить гарантии – застраховать долгосрочные сбережения по аналогии с банковскими вкладами. На президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил увеличить максимальную сумму гарантии до 2,8 млн рублей. И в-третьих, повысить ликвидность этих средств. То есть, дать возможность гражданам забрать часть или все сбережения до пенсии, если вдруг этого потребует тяжелая жизненная ситуация.

По сути, такой набор мер, если он будет принят, сделает добровольные накопления на пенсию и выгодными, и еще более безопасными. Без самостоятельных сбережений сейчас никак. Средняя пенсия в стране – 20 тысяч рублей. В большинстве случаев это лишь 30% от средней зарплаты. То есть, при выходе на пенсию средний человек теряет 70% своего привычного ежемесячного дохода. У тех же, кто получает выше среднего, потеря в качестве жизни будет еще более существенной.

Какой будет моя пенсия в будущем

Кстати, визуализировать свою жизнь на пенсии можно уже сейчас. Это можно сделать в мобильном приложении СберБанк Онлайн, в разделе «Пенсия и сервисы СберНПФ». Сервис с вашего разрешения свяжется с порталом госуслуг, получит нужную информацию и сделает примерный расчет той пенсии, на которую вы могли бы рассчитывать прямо сейчас, если бы уже были в преклонном возрасте.

А чтобы узнать, какой ваша страховая пенсия будет на дату реального выхода на заслуженный отдых, можно воспользоваться пенсионным калькулятором на портале госуслуг. Расчет там будет примерный, потому что вряд ли кто-то из нас может спрогнозировать будущие доходы. Но общее представление о жизни на пенсии он позволит получить.

Лично у меня цифра оказалась выше средней, но все равно в разы ниже моей нынешней зарплаты. По сути, будет хватать только на еду, лекарства и коммуналку. Возможно, кое-что останется на бензин и обслуживание машины. О путешествиях и каких-то крупных покупках можно будет забыть. Если, конечно, жить только на одну пенсию. Например, не работать на полставки и не получать пассивный доход.

Дополнительный доход от сбережений

Как показал недавний опрос АО «НПФ Сбербанка» и сервиса Работа.ру, большинство россиян хотят получать на пенсии от 50 до 100 тысяч рублей. Этой суммы будет достаточно для комфортной жизни. При этом 84% опрошенных планируют иметь дополнительный доход от собственных сбережений и сделанных в молодости инвестиций.

Способов накопить пенсионный капитал довольно много. Начиная от обычных депозитов и квартир под сдачу в аренду, заканчивая фондовым рынком с его акциями, облигациями и паевыми фондами.

Тем не менее большой минус почти всех этих способов – высокая ликвидность. То есть, деньги из них можно быстро вытащить и потратить на что-то другое. В 30 - 40 лет легко рассуждать из серии: «Пенсия еще далеко, а новую машину хочется сейчас». У арендной недвижимости тоже есть минус – дорогой входной билет. Даже 20% от стоимости однокомнатной квартиры в крупном городе – около миллиона рублей. А именно столько потребуется, чтобы взять ипотеку в банке.

Индивидуальный пенсионный план (ИПП)

Под каждую финансовую цель есть свой финансовый инструмент. Для краткосрочных накоплений хорошо подойдут вклады, для среднесрочных – ценные бумаги, а для сбережений на пенсию - индивидуальные пенсионные планы. Они позволят избежать соблазнов потратить накопленное на пути к нужной цели (обеспеченного будущего по завершению трудовой карьеры).

При этом для подобной долгосрочной цели нужно тщательно выбирать себе партнера. Желательно, чтобы это была крупная компания с госучастием.

Преимущества ИПП

Небольшие ежемесячные накопления позволят увеличить доход на пенсии примерно вдвое. Это если брать средние значения. При этом у индивидуального пенсионного плана есть нюансы, которые желательно знать перед заключением договора:

- Негосударственную пенсию можно получить раньше официального пенсионного возраста (в 55 лет у женщин и в 60 лет у мужчин). Эту привилегию для самостоятельных накоплений в законодательстве сохранили, если возраст указан в договоре как пенсионные основания;

- У индивидуального пенсионного плана особый статус. На этапе накопления средства клиента защищены от судебных претензий или раздела имущества, но могут быть переданы по наследству (по закону или завещанию);

- Ежегодный налоговый вычет дает дополнительную прибавку к пенсионному плану. Накопления на негосударственную пенсию входят в структуру социального налогового вычета. Каждый год можно возвращать 13% от 120 тысяч рублей пенсионных взносов. А в ближайшее время максимальную сумму, с которой можно вернуть налог, должны увеличить до 150 тысяч рублей в год. Об этом тоже говорил президент в послании Федеральному собранию;

- Срок получения негосударственной пенсии можно определить самостоятельно. Это может быть и 5, и 10 лет, и пожизненно.

Резюме

Наша жизнь состоит из множества финансовых целей. Деньги на них нужно откладывать постоянно. На что-то больше, на что-то меньше. На что-то раньше, на что-то позже. И чтобы не задействовать каждый раз силу воли, этот процесс лучше автоматизировать.

Заслуженная пенсия ждет всех нас. Но чтобы жизнь на ней была достойной, часть капитала желательно откладывать заранее. Например, сберегать 20% от своего дохода на различные цели. И 3 – 5% из них отправлять на формирование пенсионного плана. Сейчас эта сумма кажется незначительной. Но в будущем станет хорошей прибавкой к пенсии. Особенно, если начать копить как можно раньше.

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