Фаворитку «Евровидения-2023» обвинили в плагиате русской песни: Подробности скандала

Участницу конкурса "Евровидение-2023" от Швеции Loreen заподозрили в плагиате русскоязычной песни Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вообще, в музыкальной среде считается, что «Евровидение» — это не столько парад ЛГБТ, сколько конкурс сплагиаченных песен, которые аранжируют чуть иначе — и выпускают. Каждый год, как только начинается подготовка к шоу, всплывают очередные вариации на тему «нот всего семь».

Так и сейчас. Известную шведскую певицу Loreen, которая прославилась в 2012 году победой на «Евровидении» с песней Euphoria (в отличие от большинства «хитов» этого конкурса, она стала по-настоящему популярной), заподозрили в том, что она едет в Ливерпуль с заимствованной композицией.

Пользователи интернета заметили, что трек Tattoo, который исполнит Loreen, похож сразу на две ранее исполненных песни (что принципиально противоречит регламенту «Евровидения»). Во-первых, композиция шведки сильно напоминает балладу Flying Free коллектива Pont Aeri 1999 года.

Во-вторых, она похожа на песню «В плену» 2005 года, которую украинская певица Оксана Грицай (она же — Мика Ньютон) — тоже участница «Евровидения» в 2011 году — исполняла на русском языке.

Конечно, Loreen никак не реагирует на эти слухи. И, так же как было и в 30 аналогичных случаях, этот «скандальный инцидент» ничем не закончится. Она приедет в Ливерпуль с песней Tatoo и спокойно представит Швецию на «Евровидении».