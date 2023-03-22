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Звезды22 марта 2023 8:45

"На zero": Лолита разоткровенничалась, как промотала в казино более 130 миллионов рублей

Лолита призналась, что проиграла в казино 1,7 млн долларов
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
Певица Лолита.

Певица Лолита.

Фото: YouTube

В 1866 году Федор Достоевский выпустил роман «Игрок», где подробно (пережив и не по одному разу подобный опыт) выписал, как азарт и тяга к легким деньгам губят человека. В книге приехавшая из Москвы в немецкий город бабушка проматывает порядка 100 тысяч рублей на рулетке — не полное состояние, но все, что было с собой. Начинается игра с небольших ставок на зеро, приличного умножения суммы, а завершается, как обычно — агонией, краткосрочным безумием и опустошением. Крахом.

Время идет, но ошибки героев Достоевского люди повторяют раз за разом. Не стала исключением и певица Лолита, которая в гостях у рэпера Басты в ютуб-шоу «Вопрос ребром» призналась, что в определенный период времени промотала в казино под два миллиона рублей, увлекшись игрой в «одноруких бандитов».

Лолита в гостях у рэпера Басты в ютуб-шоу «Вопрос ребром».

Лолита в гостях у рэпера Басты в ютуб-шоу «Вопрос ребром».

Фото: YouTube

— Это [был проигрыш за] длительное время, — рассказала Лолита. — И это как бы счетчики (то есть певица играла по сути в долг, ей вели учет поставленных денег — Авт.). Владелец казино мне сказал: «Сегодня ты по нулям». Они хорошо ко мне относились. Мне повезло. Они понимали, что у меня что-то не клеится в жизни. Я же не просто играла. Я творила чудеса. Могла разное сделать, пока играла в автоматы. И бухнуть, и там кое-что еще...

Всего, как подсчитала Лолита, в игорном заведении она потратила порядка 1,7 миллиона долларов (более 131 миллиона рублей).

Шоу-бизнесЗвезды: STARБЛОГИЛолита Милявская: досье KP.RU