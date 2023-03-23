И правильно – нужно быть ближе к народу. Вот доставку за полчаса уже организовали! Один - ноль – в пользу покупателей. А теперь дело за следующей замечательной «проходкой», как бы сказали футбольные комментаторы.

Отныне торговые центры, где по оптимальным ценам на месяц-другой вперед можно затариться всем, чем угодно – от продуктов до необходимых средств бытовой химии (всего более 40 000 позиций ассортимента, в том числе и собственных торговых марок) - станет еще доступнее. Едешь мимо на дачу, смело заворачивай и покупай, что нужно, не заботясь теперь, пустят тебя без гостевой карты или нет. По нынешним правилам работы магазина, теперь здесь ждут всех. Счет уже: два – ноль. Покупатели выигрывают! То ли ещё будет.

Ведь все оформленные ранее карты продолжат свое действие, и клиенты смогут привычным образом копить и списывать баллы, а также получать купоны и кэшбек. Кстати, на «новеньких» прежняя система лояльности тоже распространится. И они тоже смогут копить баллы и получать кэшбек, если оформят гостевую карту прямо на кассе. Это делается за минуту. Какой там счет на табло? Три - ноль. Покупатель ведет.

Да так и должно быть.

Йоханнес Толай, генеральный директор METRO Россия: «Наша цель – разрушить стереотип о недоступности торговых центров METRO, ведь мы предлагаем уникальный ассортимент, собственные торговые марки, эксклюзивные позиции в алкоголе, которые доставляются напрямую из зарубежных стран, а также выгодное оптовое предложение».

Как объявлено, в текущем году магазин продолжит свою стратегию в области оптовой торговли. Приоритеты компании на ближайшее время – развитие e-commerce, программ поддержки для В2В партнеров (ресторанов, гостиничного бизнеса, независимой розницы), а также инвестиции в ценообразование, чтобы сделать оптовое предложение максимально выгодным для всех групп клиентов. В этом «матче» победа покупателей кажется очевидной. Не снесли бы ворота. Предполагая массовый наплыв потребителей, сотрудники METRO обратились за помощью к известному и любимому многими россиянами футболисту, адресовав ему полушутливое открытое письмо. Оно прилагается ниже. Лишь бы вратарь не дрогнул.

Открытое письмо Игорю Акинфееву от METRO

Дорогой Игорь!

Когда человек — профи, ему хочется доверить важную миссию.

Когда он лучший в своем деле, это хочется сделать публично.

Поэтому мы пишем это письмо.

Мы скажем Вам то, что для Вас не ново — «Ворота в опасности!»

Ведь Вы тот, кто решает такие проблемы на раз-два.

Так… Ворота, известный вратарь — это понятно. Но при чем здесь METRO?

Все просто. Мы отменили карты гостя на входе. Никаких турникетов и пропусков — только хардкор! Приходите, покупаете, а на ту самую карточку гостя получаете бонусы.

Идиллия? Почти.

Представляете, сколько придет людей на такое предложение?

Спойлер: много. Настоящее цунами!

И тут мы возвращаемся к нашим воротам. Такие распахнутые. Такие беззащитные…

Если бы Вы согласились встать на их защиту хотя бы на 90 минут — мы были бы Вам благодарны. Как и наши клиенты, которые смогут сконцентрироваться на атаке полок с товарами.

Мы готовы сделать для Вас именную карту и сразу зачислить туда 10000 бонусов.

И даже включить «Футбольный марш» перед началом, если захотите.

С нетерпением будем ждать ответа!

Искренне Ваши, сотрудники METRO