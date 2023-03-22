Мошенники придумали новый способ обмана россиян: преступники вербуют своих прежних жертв

Телефонные мошенники стали вербовать обманутых ими россиян для преступлений Фото: Shutterstock

Какая главная задача телефонного мошенника? Развести человека на деньги, а потом как можно быстрее перепрятать украденное. Допустим, жертва перевела свои сбережения на счет преступника. Пока она не опомнилась, эти деньги нужно как можно быстрее превратить в наличные и переложить на чистый счет. Тогда концы уже будет не найти.

Профессиональным «кукловодам» подставляться в таких случаях никак нельзя. Вот они и используют подставных лиц. На одних заводят счета в банке. Другим дают карточки. Вот последние и называются «дропперами» (от англ. drop – «бросать»). Их задача в том, чтобы снять украденные деньги их банкомата и передать их преступнику. За это они, как правило, получают процент. Или их нагло кидают – что чаще.

- Мы выявили новый способ вовлечения россиян в схемы вывода средств на счета злоумышленников. Злоумышленники хотят переложить на них ответственность за незаконные переводы и даже обещают им зарплату, создавая впечатление о реальной деятельности по борьбе с преступниками, — рассказал РБК Дмитрия Ревякин, начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ.

По его словам, мошенники чаще всего обзванивают россиян, которые уже пострадали от их рук. И в основном старшего возраста. Такие люди обычно излишне доверчивы и управляемы. Уговорить их этом могут различными способами. Как правило, людей берут на испуг. Представляются сотрудниками служб безопасности. И предлагают помочь в расследовании.

Как поясняют юристы, такая «помощь» может грозить реальным сроком для дроппера – до 7 лет тюрьмы. Если поймают с поличным, ему вряд ли удастся доказать свою непричастность. По данным Сбера, на мошенников и обнальщиков сейчас работает около полумиллиона россиян. В основном это безработные и люди с крайне низкими доходами.

Чаще всего дропперов ищут по объявлениям. Если видите вакансию с большой суммой зарплаты, «без опыта работы», «полная удаленка» и с «трудоустройством без проверок и документов», то в большинстве случаев это что-то нелегальное. Ну а если вам звонят представители "службы безопасности", вы знаете, что нужно делать - просто положить трубку и перезвонить в банк самостоятельно.

СПРАВКА «КП»

По данным Центробанка, в прошлом году мошенники украли у клиентов банков около 14,1 млрд рублей. За год эта сумма выросла более чем на 4%. Правда, в количественном выражении жертв оказалось меньше. Правда, статистика тут не отражает реальную картину. Большинство людей, особенно потерявших сравнительно небольшие суммы, в полицию не обращаются.