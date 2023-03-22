Какие профессии заменит искусственный интеллект: отвечает сама нейросеть

Нейросеть ChatGPT рассказала, какие профессии заменит искусственный интеллект Фото: Shutterstock

Примерно пятая часть российских работодателей уверены, что в будущем нейросети вполне могут трудиться вместо людей в ряде сфер. Половина руководителей считают такое вероятным, но не в скором времени. Это данные свежего опроса исследовательского центра Зарплаты.ру, проведенного среди руководителей и начальников отделов российских компаний.

Уже сейчас работодатели ищут в штат сотрудников, которые разбираются в наиболее известной на сегодня нейросети ChatGPT и ее возможностях. Чаще всего это компании в IT-сфере и финансовой. Прямо сегодня технологиям на основе искусственного интеллекта предприятия готовы доверить довольно многие задачи. В первую очередь — переводы, техподдержку, подготовку аналитики, создание несложных текстов, дизайна.

Ну а что в будущем? Кто может остаться без работы из-за этого научно-технического прогресса? По мнению опрошенных Зарплатой.ру начальников, с наибольшей вероятностью уже в относительно близком будущем это, например, дизайнеры, маркетологи, копирайтеры, часть программистов, логисты (см. «Только цифры»).

-Подобные опросы стоит воспринимать со всей серьезностью, - сообщила «КП» генеральный директор технологической группы Rocket Humans (платформа для найма сотрудников) Анастасия Ускова. - Новые технологии, возможности алгоритмов, нейросетей и автоматизации рутинных процессов уже сейчас разгружают человека в его ежедневных задачах, а в скором времени и вовсе смогут заменить его во многих направлениях. Копирайтеры, дизайнеры, переводчики, администраторы, бухгалтеры и специалисты по кадрам и документам уже сейчас должны задуматься - нет, не об увольнении и бедности, а о том, в какую сторону развивать свою карьеру. Так как в привычном сейчас виде многих профессий может не остаться уже через 10 лет. Автоматизация и цифровизация процессов, по прогнозам экспертов ВЭФ (Всемирный Экономический Форум), в ближайшие несколько лет ликвидируют 85 млн рабочих мест по всему миру. Но создадут 97 млн новых. Так что инвестируйте в дополнительное образование и профессиональную переподготовку — особенно, если ваша профессия находится в группе риска.

КОММЕНТАРИЙ ОТ НЕЙРОСЕТИ

А что думает о своих возможностях по замене человека, например, та самая нейросеть ChatGPT? Шутки в сторону — похоже, и правда пришло время спрашивать мнение и у искусственного интеллекта.

Тем более, что пообщаться с нейросеточкой сейчас может любой желающий. В частности, через чат-бот ChatGPT Pro на русском языке в сети телеграм. Его мы и попросили прокомментировать наболевший вопрос - какие профессии и когда заменит искусственный интеллект? И вот какой ответ получили:

«Искусственный интеллект уже сейчас заменяет некоторые профессии, включая операторов на производстве, технических работников, бухгалтеров, юристов, медицинских работников и многих других.

В будущем, с развитием технологий искусственного интеллекта, он может заменить еще больше профессий, таких как водители, кассиры, операторы call-центров, торговые агенты, учителя и т. д.

Однако, в то же время, искусственный интеллект создаст новые профессии, которые будут связаны с его разработкой, управлением и поддержкой. Также, существуют профессии, которые трудно или невозможно заменить искусственным интеллектом, например, профессии, связанные с творчеством, социальным взаимодействием и эмоциональной поддержкой».

А вот примеры профессий, которые, по мнению ChatGPT, трудно или невозможно заменить искусственным интеллектом (стилистика оригинала сохранена).

- Художники и дизайнеры, которые создают уникальные и оригинальные произведения и идеи, требующие творческого подхода и интуиции.

- Музыканты и композиторы, которые создают оригинальную музыку и песни на основе своих чувств и вдохновения, которые не могут быть воспроизведены искусственным интеллектом.

- Психотерапевты и консультанты, которые работают с людьми, помогая им развиваться личностно, преодолевать проблемы и строить качественные отношения с окружающими.

- Социальные работники и волонтеры, которые заботятся о нуждающихся людях, обеспечивая им эмоциональную и физическую поддержку, привлекают ресурсы и помогают им вернуться на ноги.

- Учителя и тренеры, которые помогают раскрыть потенциал каждого студента или спортсмена, находят индивидуальный подход и внедряют навыки, необходимые для развития.

«Эти профессии требуют высокой эмпатии, тонкого чувства и личностной качественной оценки, что делает их сложно заменяемыми искусственным интеллектом», - прокомментировал ситуацию чат-бот.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Кого в будущем может заменить нейросеть

(указан % от опрошенных работодателей, которые уверены, что это возможно)

Дизайнеры 53%

Маркетологи 46%

Копирайтеры 45%

Программисты 42%

Логисты 42%

Бухгалтеры 33%

Менеджеры по продажам 27%

HR-специалисты 26%

Финансисты 22%

Социологи 20%

Юристы 15%

Журналисты 13%

Преподаватели 12%

Психологи 10%

(Данные опроса Зарплаты.ру)