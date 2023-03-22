"Развязка", новые военные объекты и деньги героям: Министр обороны Сергей Шойгу выступил с важными заявлениями

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Министерство обороны РФ

Вступительное слово министра обороны России Сергея Шойгу на коллегии стало представлением к госнаградам военнослужащим, которые внимательно несли ночную вахту и встретили украинские беспилотники метким огнем. Они оказались девушками.

Министр высоко отметил их боевую выучку: «Сегодня с 4 утра до 5 часов 56 минут была предпринята попытка поразить наши объекты в Крыму в Севастополе беспилотными аппаратами. Все три аппарата уничтожены. На что хотел бы обратить внимание. Два аппарата были уничтожены старшим матросом контрактной службы Фалеевой Мариной Александровной и главной старшиной Целуйко Татьяной Витальевной. Я хотел бы дать поручение представить девушек к наградам и в соответствии с нашими решениями выписать денежную премию за уничтожение объектов противника».

В ОДНОЙ РУКЕ КАРАЮЩИЙ МЕЧ

Шойгу отметил роль Воздушно-космических сил в специальной военной операции в ходе которой боевой опыт получили до 90% экипажей оперативно-тактической и армейской авиации, 60% – стратегической и дальней авиации, 85% личного состава комплексов с беспилотными летательными аппаратами.

«За время операции совершено более 140 000 боевых вылетов. Всего Воздушно-космические силы уничтожили более 20 000 объектов противника», - заявил министр.

В ДРУГОЙ НАДЕЖНЫЙ ЩИТ

Глава военного ведомства поставил задачу развивать перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны.

«В этом году завершим модернизацию системы противоракетной обороны города Москвы. До конца года планируется провести 33 основных организационных мероприятия. В том числе предусмотрено сформировать дивизию и бригаду ПВО, ракетную бригаду особого назначения ПВО-ПРО, зенитный ракетный полк с комплексом С-350 и военно-транспортный авиационный полк. Поставим на боевое дежурство станцию контроля космического пространства «Развязка», - привел примеры Шойгу, но все козыри выкладывать не стал.

По его словам на очереди завершение строительства 620 объектов военной инфраструктуры для нужд Воздушно-космических сил (ВКС), на вооружение которых в этом году поступят 507 единиц техники. Таким образом, доля современных образцов вооружения в ВКС достигнет 85%.

ОДНИМ ГЛАЗОМ НА ВОСТОК

Министр отметил, что ведомство внимательно отслеживает военно-политическую обстановку на восточных границах страны.

«Для сдерживания России и Китая Соединенные Штаты существенно наращивают военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, укрепляют политические и военные связи со своими союзниками, продолжая создавать новую американскую архитектуру безопасности в этом регионе», - подчеркнул Шойгу.

В ответ, для создания сплошной зоны контроля надводной обстановки вдоль островов Курильской гряды с декабря 2022 года на острове Парамушир на боевое дежурство заступил дивизион берегового ракетного комплекса «Бастион».

По словам министра наша армия крепит военное сотрудничество с дружественными странами в рамках совместных международных военных учения – «Селенга», «Ларос» и «Морское взаимодействие».

Не снижается интенсивность боевой учебы войск Восточного округа, воины которого в 2022 году получили около 400 единиц современных и модернизированных образцов техники, атомный подводный крейсер, самолеты Су-57, зенитные ракетные комплексы «Тор-М2ДТ» и береговой ракетный комплекс «Бал».

За прошлый войска округа провели 8000 мероприятий, стратегическое командно-штабное учение «Восток», Тихоокеанский флот совершил 22 похода в Тихоокеанский, Индийский и Атлантический океаны.

С ПЕРЕДОВОЙ НА ПАРАД

Сергей Шойгу заявил о начале подготовки к военному параду на Красной площади, посвященному 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«В Параде примут участие более 10 тысяч человек, а также 125 единиц вооружения и военной техники. Всего в этом году военные парады пройдут в 28-ми городах России. В них будет задействовано более 55 000 человек, около 1200 единиц вооружения и военной техники», - сообщил министр и добавил, что «наш народ хорошо помнит уроки прошлого, знает, что, только сплотившись, можно одолеть врага, защитить свой дом, детей и страну».

По мнению министра, только так можно уничтожить врага, который пытается возродить гибельную идеологию нацизма, пытается переписать историю, оправдать преступников, на руках которых кровь мирных людей.

Глава военного ведомства отметил преемственность поколений: «В ходе специальной военной операции российские военнослужащие, как и красноармейцы во время Великой Отечественной войны, совершают подвиги, защищая мирных жителей от неонацистов действуют мужественно и решительно».