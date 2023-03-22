Россия запустит на орбиту шесть метеорологических спутников: зачем они нужны

Руководитель Росгидромета Игорь Шумаков. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

- У нас на орбите своя спутниковая группировка - сейчас это 12 аппаратов гидрометеорологического назначения, - сообщил глава Росгидромета Игорь Шумаков накануне Всемирного метеорологического дня и Дня работников гидрометеорологической службы России, которые отмечаются 23 марта. - В феврале с космодрома Байконур был запущен новый гидрометеорологическое аппарат «ЭлектроЛ» № 4, он работает на геостационарной орбите - как бы зависает над одной точкой планеты. С гордостью могу сказать, что запуск уже третьего аппарата этой серии позволит нам полностью отказаться от импортной информации, которую мы получали от системы Евметсат.

Сейчас три геостационарных спутника «Электро-Л» равномерно расположены на территорией России, каждый над своей точкой. Уникальность проекта состоит в том, что теперь Росгидромет может каждые 15 минут получать бесшовные высококачественные многоспектральные снимки всей страны. А именно - облаков, снежного и ледового покрова, температуры поверхности, опасных природных явлений (тайфунов, наводнения, извержений вулканов), распределения озона в атмосфере (ну а вдруг появится новая озоновая дыра!), а также радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве, состояния магнитного поля Земли и ионосферы (а это и досаждающие людям магнитные бури, и красивые северные сияния).

- У нас большие планы на этот год вместе с Роскосмосом по запуску ещё шести гидрометеорологических аппаратов, - добавил Игорь Шумаков.