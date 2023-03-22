В России появятся новые винодельческие регионы. А робот-сомелье уже есть!

На эногастрономическом салоне Vinspiration представлена вся география современного российского виноделия. Фото: Андрей Минаев

Донские, кубанские, дагестанские, крымские, волгоградские… На только что прошедшем в Москве эногастрономическом салоне Vinspiration 2023 была представлена вся география современного российского виноделия.

ВИНОДЕЛЬЧЕСКИХ РЕГИОНОВ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

Кстати, уже в этом году она расширится - о появлении в России новых винодельческих регионов, государственной поддержке виноградарей и производителей и других серьёзных экономических темах говорили на пленарной сессии «Алкогольный рынок в современных реалиях» c участием представителей Роскачества, Росалкогольрегулирования, ФАС России, Ассоциации виноградарей и виноделов России, национального исследовательского центра «Курчатовский институт», Федерации рестораторов и отельеров России и посольства Азербайджана в РФ.

- Уже более 100 тысяч гектаров у нас занято виноградниками! Развивается и модернизируется производство. Развивается винный туризм, - рассказала в эксклюзивном интервью «КП» модератор сессии, заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева. - Ежегодно Роскачество проводит аудит винодельческих регионов. В прошлом году их было семь, в 2023 году рассчитываем увеличить до девяти. Мы можем с уверенностью говорить, что российские производители могут обеспечить 85% потребностей отечественного рынка. При этом у нас уже есть тренд на экспорт российской винодельческой продукции. Прежде всего в страны Евразийского экономического союза. Но и другие зарубежные государства интересуются российскими винами. Китай их уже покупает.

Заместитель руководителя Росалкогольрегулирования Денис Гуляев среди главных трендов рынка назвал его обеление (нелегальных алкогольных напитков становится все меньше), а также поддержку отечественных производителей не только со стороны государства, но и самими покупателями - а это самое главное.

Посетители Vinspiration дегустировали сыры с лавандой и трюфелем, улитки и подбирали подходящие к ним вина. Фото: Андрей Минаев

ТУРИЗМ СО ВКУСОМ

«Эногастротуризм: лучшие маршруты, гиды, отели» - тема еще одной сессии в деловой программе салона Vinspiration. В эмоциональную дискуссию о том, в каком состоянии сейчас находятся гастрономический и винный туризм в России и как их стоит развивать, включились президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, бренд-амбассадор «Цимлянских вин», эксперт федерального проекта «Мастера гостеприимства» Алексей Матвеенко и другие эксперты, на практике знающие эту отрасль.

Елена Порман, руководитель секции по развитию сельского, аграрного и эногастрономического туризма Экспертного совета Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, рассказала о проекте «Винные дороги Боспорского царства», объединяющем исторические достопримечательности (а виноделию на юге России 2500 лет), гастрономию, тематические музеи и 46 винодельческих хозяйств Краснодарского края, Крыма, Ставрополья и Ростовской области. Кстати, в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО внесены винодельческие ландшафты Франции, Италии и других стран.

Айгюн Атаева поделилась опытом Азербайджана, куда многие путешественники едут именно ради гастрономии и вин из автохтонных сортов винограда, таких как мадраса и баяншира.

Евгения Константинова, руководитель центра энотуризма Winepark в Крыму, рассказала об «экономике впечатлений» и эмоциях как не менее важной составляющей туризма, чем сервис.

На сессии, посвящённой винным рейтингам, своими мнениями поделились глава Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян (каждый год он составляет свой авторский гид «Российские вина»), сооснователь рейтинга Top100Wines.ru Игорь Сердюк и президент Ассоциации кавистов России Алексей Соловьев.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

А посетители Vinspiration в это время дегустировали сыры с лавандой и трюфелем, подбирали к ним подходящие вина и делали свои открытия на лекциях и мастер-классах. Что такое органическое и биодинамическое вино? А гравитационное виноделие? Знакомились на практике с органолептикой и гастрономическими сочетаниями. А также с историей цимлянских вин от Пушкина до наших дней. Узнавали у экспертов, почему одни вина фантастически дорогие, а другие - вполне доступные. И как правильно выбирать вино в магазине.

Серию мастер-классов и встреч с виноделами провел лидер сообщества и автор телеграм-канала «Вино и люди» Алексей Синельников. Так, о виноградниках, автохтонных и гибридных сортах и ярких личностях-виноделах Волгоградской области рассказал Денис Шилихин, руководитель проекта «Лофт1890». Он же пообещал, что в будущем Самарская область (пока официально не относящаяся к винодельческим регионам) станет российской Шампанью - там вполне подходящий климат и почвы.

И ещё о будущем. Которое уже наступило. Вино в России делают с помощью искусственного интеллекта!

- Это наша коллаборация со Сбер AI. В 2021 году мы сделали первый экспериментальный купаж. Робота обучали на анализе вин по 18 параметрам, - поделилась подробностями с «КП» Евгения Константинова. - В этом году собрали все лучшие вина России по разным рейтингам, проанализировали у нас в лаборатории и все эти данные «скормили» искусственному интеллекту. И он выбрал пропорции для купажа. Изначально было полтора миллиона вариантов! Мы выбрали пять самых потенциально интересных, а команда сомелье определила один лучший. А ещё у нас в винном парке есть робот-сомелье Кондрат, он разливает и помогает выбрать вино.