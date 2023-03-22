Минобороны России уничтожило ангары с украинскими дронами в Одессе

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал на прошедшем брифинге о боевой работы Вооруженных Сил России в зоне проведения специальной военной операции.

Начал, как обычно с перечисления потерь в рядах ВСУ за минувшие сутки: на Купянском направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих, на Южно-Донецком и Запорожском более 40, на Херсонском до 20, на Красно-Лиманском сожжено тяжелыми огнеметами более 90 украинских военнослужащих, на Донецком ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем ликвидировано более 300 наемников киевского режима.

В этих кровопролитных боях украинские вооруженные формирования кроме 500 солдат и офицеров потеряли артиллерийскую систему (США) М777, десятки танков, бронемашин, гаубиц, самоходок.

Генерал-лейтенант отметил работу подразделений, что уничтожили в Кисловке Харьковской области склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны, в Зализничное Запорожской области склад топлива для военной техники 102-й бригады территориальной обороны, а на территории аэродрома «Школьный» в Одессе поразили два ангара с вооружением и военной техникой ВСУ.

Разведка донесла, что боевые дроны иностранного производства несколько дней свозили в ангары на аэродром «Школьный», что находится на юге города. Именно оттуда ВСУ направляло дроны на Крым.

Также за сутки, наши асы сбили в небе Харьковской области вертолет Ми-8 ВВС ВСУ, ракетными войсками и артиллерией нанесли поражение 83 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 112 районах.

Конашенков поблагодарил бойцов противовоздушной обороны, что за сутки перехватили 26 беспилотников и три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS».

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

403 - самолета.

224 - вертолета.

3528 - беспилотных летательных аппаратов.

414 - зенитных ракетных комплексов.

8370 - танков и других боевых бронированных машин.

1070 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4410 - орудий полевой артиллерии и минометов.

9052 - единицы специальной военной автомобильной техники.