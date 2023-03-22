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Политика22 марта 2023 12:55

Минобороны России уничтожило ангары с украинскими дронами в Одессе

Боевые беспилотники несколько дней свозили в ангары на аэродром «Школьный», что расположен на юге города
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал на прошедшем брифинге о боевой работы Вооруженных Сил России в зоне проведения специальной военной операции.

Начал, как обычно с перечисления потерь в рядах ВСУ за минувшие сутки: на Купянском направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих, на Южно-Донецком и Запорожском более 40, на Херсонском до 20, на Красно-Лиманском сожжено тяжелыми огнеметами более 90 украинских военнослужащих, на Донецком ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем ликвидировано более 300 наемников киевского режима.

В этих кровопролитных боях украинские вооруженные формирования кроме 500 солдат и офицеров потеряли артиллерийскую систему (США) М777, десятки танков, бронемашин, гаубиц, самоходок.

Генерал-лейтенант отметил работу подразделений, что уничтожили в Кисловке Харьковской области склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны, в Зализничное Запорожской области склад топлива для военной техники 102-й бригады территориальной обороны, а на территории аэродрома «Школьный» в Одессе поразили два ангара с вооружением и военной техникой ВСУ.

Разведка донесла, что боевые дроны иностранного производства несколько дней свозили в ангары на аэродром «Школьный», что находится на юге города. Именно оттуда ВСУ направляло дроны на Крым.

Также за сутки, наши асы сбили в небе Харьковской области вертолет Ми-8 ВВС ВСУ, ракетными войсками и артиллерией нанесли поражение 83 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 112 районах.

Конашенков поблагодарил бойцов противовоздушной обороны, что за сутки перехватили 26 беспилотников и три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS».

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

403 - самолета.

224 - вертолета.

3528 - беспилотных летательных аппаратов.

414 - зенитных ракетных комплексов.

8370 - танков и других боевых бронированных машин.

1070 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4410 - орудий полевой артиллерии и минометов.

9052 - единицы специальной военной автомобильной техники.

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