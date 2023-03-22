Улица проверяет решимость Макрона, а вместе с ней и его мандат, на прочность. Фото: REUTERS

После неудачных вотумов недоверия правительству французская оппозиция готовит новые палки в колеса реформы, повышающей пенсионный возраст до 64 лет. Лидеры партий, выступающих против законопроекта, называют действия властей пощечиной демократии и рассуждают о том, что такое принятие реформы — Пиррова победа. Общество расколото пополам, протесты становятся все более радикальными. Но Эммануэль Макрон, похоже, не готов идти на попятную. Он хочет доказать, что не утратил своих реформаторских амбиций. Что же ждет Францию в ближайшие месяцы и вступит ли взрывоопасный закон в силу?

БУНТУЮТ УЛИЦЫ И ДЕПУТАТЫ

Улица проверяет решимость Макрона, а вместе с ней и его мандат, на прочность. Очередные массовые демонстрации и забастовки намечены на 23 марта. Стихийные митинги вспыхивают каждый вечер и заканчиваются погромами, горящими баррикадами, ужесточением действий полиции и сотнями арестованных. Но хватит ли запала протестующим, чтобы продавить непоколебимость Макрона?

Между тем оппозиционные депутаты уже обратились в Конституционный совет, указывая на некорректность процедур, которые использовало правительство для проталкивания законопроекта. Такая мера, как минимум, может затянуть вступление закона в силу.

Порядка 250 парламентариев направили в Конституционный совет также запрос о проведении референдума. Он хотят застолбить пенсионный возраст на текущей отметке — 62 года. Если орган подтвердит, что его текст является приемлемым, то у авторов будет 9 месяцев, чтобы собрать порядка 5 млн подписей французов. Стоит отметить, что еще ни разу подобный механизм во Франции не применялся.

ПРЕЗИДЕНТ ИДЕТ В КОНТРАТАКУ

Судя по утечкам во французской прессе, Макрон решил брать оппозицию измором. Во вторник Макрон собирал единомышленников в Елисейском дворце и заверил их, что не намерен перетасовывать правительство или назначать референдум, чтобы положить конец протестам, а об отказе от реформы не может быть и речи.

Он поставил задачу — найти пути выхода из кризиса и сформулировать повестку, которая заглушила бы крики недовольных. «Победа в голосовании не может быть представлена как поражение», — резюмировал президент.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Павел Тимофеев, заведующий Сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН:

- Риск, на который пошли Макрон и премьер-министр Борн, пока оправдывается. Что могут сделать противники пенсионной реформы? Идея референдума сомнительна по нескольким причинам: пока ничего противозаконного правительство не творит и поэтому трудно упирать на то, что нужно всенародное голосование. Во-вторых, на организацию подобного плебисцита придется угрохать уйму времени и ресурсов. Пока дело идет к тому, что закон вступит в силу.

Однако, если ситуация зайдет в тупик, не исключен размен, при котором Макрон пожертвует либо самой Элизабет Борн, либо кем-то из министров, чтобы выпустить пар недовольства протестующих, но при этом сохранить саму реформу.

Главная проблема правительства заключается в том, что оно не смогло адекватно донести смысл реформы. У Макрона явно не складывается коммуникация с улицей. Он, видимо, до сих пор больше банкир, чем политик.

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