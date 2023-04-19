Питон в подъезде и фламинго у дороги: что делать при встрече с экзотическим животным

В Якутии нефтяники нашли и спасли замерзающего фламинго. Птицу назвали Грушей. Фото пресс-службы «Газпром нефти».

Увидеть фламинго зимой в Якутии также нереально, как королевского питона – в подъезде обычной московской многоэтажки, скажете вы? А между тем, и то, и другое случилось на самом деле. У каждого из нас есть шансы наткнуться на редкое и экзотическое животное. Причем не только при выезде на природу, но и на дачном участке или даже в подъезде собственного дома. И что тогда делать в этом удивительном случае, особенно если животное явно нуждается в помощи?

В Центр реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы за год попадают десятки редких животных - от львов и тигров до экзотических змей. Фото: Иван Макеев

ОТ ЗУБАСТЫХ КОШЕК ДО РАЙСКИХ ПТИЧЕК

За минувший год в московский центр реабилитации диких животных поступило несколько сотен четвероногих и пернатых пациентов, и лишь половина из них - коренные обитатели средней полосы, например, лисы, утки, совы. Среди необычных городских находок: экзотические змеи, амадины, лесные амурские коты и даже тигр и африканский лев. Понятно, что в основном они не сами приехали покорять столицу. В большинстве случаев кто-то убежал от хозяев, а кого-то выбросили на улицу. А потом встревоженные соседи или прохожие сообщили о найденной в подъезде змее или крокодиле в подмосковной реке.

«При любой встрече с животным нужно помнить, что вы ему можете нанести вред, а оно – вам. Поэтому трогать их не надо. Например, в город часто заходят лисы. Не нужно пытаться поймать зверя, даже если он оказался в неприятной ситуации. Животное в любом случае будет защищаться. Звоните 112. Специалисты выедут на место и окажут помощь», - советует Сергей Бурмистров, начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Вне города дикие животные, включая редких, конечно встречаются чаще. Они могут выйти к вашему дому в поисках пищи или по причине болезни, а могут просто сбиться с пути.

Представьте удивление нефтяников в Якутии, когда в снегопад они обнаружили возле дороги замерзшего фламинго почти без признаков жизни. Молодые инженеры из «Газпром нефти», спасшие редкую птицу, сразу стали героями соцсетей. А пользователи Интернета начали целое расследование на тему того, как пернатый гость с юга оказался на Крайнем Севере.

Тайну птицы, которую ласково назвали Грушей, раскрыли орнитологи: она отбилась от стаи во время миграции. Оказывается, фламинго могут за ночь пролететь до 500-600 километров, и якутского найденыша отнесло сильным ветром далеко от запланированного курса.

Спасенная птица Груша обрела новую семью в зоопарке Красноярска. Фото пресс-службы «Газпром нефти».

НЕ ТРОГАТЬ И НЕ НАВРЕДИТЬ

К сожалению, животных, особенно экзотических и попавших в непривычные для себя условия, иногда спасти не удается, в том числе по вине человека. Впечатлительные граждане при виде редкого гостя порой кидаются в крайности: одни впадают в панику, другие, напротив, в благородном порыве пытаются помочь: накормить, приласкать, вылечить. Тем более, если это раненная птица или милый пушистый зверек.

Ничего из этого специалисты делать не рекомендуют, и тому есть множество причин. Так, самодеятельное лечение может оказаться губительным для животных и птиц, а предлагаемый корм – вредным или даже смертельным. Некоторым нужен особенный уход, который сложно обеспечить. К тому же для дикого животного любой контакт с человеком – особый стресс, да и само оно может оказаться переносчиком болезней.

Для дикого животного любой контакт с человеком – особый стресс Фото: Иван Макеев

При этом люди иногда ложно оценивают ситуацию и преувеличивают беспомощность животных. Например, подбирают птенца в период гнездования, который еще не научился летать, как следует, и несут его домой. В то время как его родители, скорее всего, находились неподалеку и справились бы сами, причем лучше.

Когда на одной из трасс в Приморье случайные проезжие заметили детеныша дальневосточного леопарда, то, к счастью, сразу сообщили о редком звере специалистам. Те по следам установили, что котенок просто испугался транспорта и убежал от матери, которая нашла его позже. Самостоятельные попытки спасти малыша могли бы не очень хорошо закончиться и для него, и для «спасателей».

КАК НЕ ПОПАСТЬ НА ШТРАФ

Встреча с редкими животными таит еще одну опасность. Мало кто из нас помнит, какой зверь или птица занесены в Красную книгу. Между тем, за отлов «краснокнижников» и изъятие их из дикой природы может грозить административная и даже уголовная ответственность.

За отлов «краснокнижников» и изъятие их из дикой природы может грозить административная и даже уголовная ответственность. Фото: Иван МАКЕЕВ

Лучший способ продемонстрировать свое неравнодушие – просто позвонить по телефону экстренных служб 112. А они уже примут срочные меры и свяжутся со специалистами. Можно и самому обратиться непосредственно в ближайший центр реабилитации диких животных, такие сейчас есть во многих регионах. Или в местное отделение Росприроднадзора, который, в том числе, занимается краснокнижными представителями фауны и следит за их сохранностью.

НА ПРИРОДУ ИЛИ В ЗООПАРК

Не так давно в районе Адлера жители обнаружили необычную черепаху. Специалисты установили «личность» находки – колхидская болотная черепаха, еще доледниковый подвид. Раньше он был весьма распространен в природе. Но в результате вылова и появления естественных конкурентов оказался на грани исчезновения и теперь занесен в Красные книги России и Краснодарского края.

Как правило, найденных экзотических животных направляют в центры реабилитации. Там они проходят карантин, а также необходимые ветеринарные и реабилитационные процедуры в зависимости от состояния и видовой принадлежности. После успешного восстановления животное имеет хорошие шансы вернуться в привычную среду обитания.

В марте начался брачный сезон фламинго – самых романтичных птиц. Фото пресс-службы парка «Роев Ручей».

Есть, правда, исключения, когда подобную среду найти трудно. Например, у фламинго нет постоянных гнездовий на территории России, а сами птицы не могут выжить в одиночестве. Поэтому якутский найденыш по решению Росприроднадзора оказался в Красноярском зоопарке, где уже находится целая стая его сородичей.

Фламинго живут в специальном вольере под пристальным наблюдением орнитологов. Сотрудники «Газпром нефти» продолжают навещать спасенную птицу и помогают сотрудникам зоопарка заботиться о ее новой семье. Недавно нефтяники привезли годовой запас специальной пищи для фламинго – это почти тонна корма из сушеного мотыля, комбикорма и ракушечника.