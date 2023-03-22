"Мне захотелось пожать ему руку": Как Чуров пожарно прибыл в город, где я шел в мэры...

Умер бывший глава ЦИК Владимир Чуров Фото: Иван ВИСЛОВ

Умер бывший глава ЦИК Владимир Чуров, о котором у меня связано много ярких воспоминаний. Владимир Евгеньевич был интересным, запоминающимся человеком. Эрудит. Прекрасный собеседник, для своей расстрельной на Руси должности – даже, возможно, слишком эмоциональный (фирменный знак экс-депутата от ЛДПР) персонаж.

В роли главы Центризбиркома – Владимир Евгеньевич был, как известно, фигурой сказочной.

И отношение к Чурову всегда было ироническое именно из-за всероссийского понимания его предназначения.

И тогдашний президент Дмитрий Медведев не удержался, организовав исторический диалог, вошедший в скрижали русской избирательной системы. Слова эти вылиты в граните.

«Вы же волшебник почти. Вас так некоторые лидеры партий называют», - подшутил Медведев над несчастным главой ЦИК. Тот подумал и по-солдатски ответил: «Я не волшебник – я только учусь».

Хотя 146 процентов проголосовавших в Ростовской области – сигнализировали, что учиться Чурову дальше все-таки не стоит (сам он объяснил KP.RU эту «накладку» банальной ошибкой работника телеканала, мол из избиркома таких цифр не поступало)...

Будем справедливы. Как показало время, и отчаянные попытки уже следующего главы ЦИК Панфиловой, навести порядок с подсчетами в некоторых регионах, - дело было, конечно, не в Чурове.

Если бы главой ЦИК стал Святой и Безгрешный Херувим, и тот бы оказался бессилен перед мощным отлаженным механизмом.

Но Чуров дисциплинированно принимал удар на себя, словно аккумулятор вбирая гнев и шутки недовольных, бесстрашно вписывая свое имя в пословицы и поговорки, и прекрасно справился с задачей. Надо признать – Чуров искренно, даже свято считал, что работает на пользу Государству.

Однажды, он, помню, прямо сказал мне: «Нельзя допустить, чтобы опасные силы прорвались во власть!». Он считал себя не только беспристрастным калькулятором голоса народа, но и защитой от его же «глупости»…

Пожалуй, я был одним из самых ненавистных для него журналистов. Все из-за моих экспериментов. Попыток протестировать его систему.

Помню, как Чуров пожарно прибыл в подмосковный Воскресенск, где я баллотировался в мэры – пытаясь потушить бушующий там скандал (меня самозабвенно выковыривали из гонки, а я с удовольствием протоколировал все творившееся вокруг меня безумие).

А когда Владимир Евгеньевич все-таки привел на выборы КОИБ (комплекс обработки избирательных бюллетеней), подделать которые оказалось очень трудно – мне захотелось пожать ему руку. Напоследок, перед своим уходом, Чуров этими КОИБами сильно усложнил жизнь региональным властям, которые перестали быть уверенными в результате выборов…

Но, как ни странно, ответа – кто такой Владимир Чуров, у меня нет.

Я понял только, что сама должность главы российского ЦИК – хищная. Она способна пожрать любого, кто ее примет. Без остатка.

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