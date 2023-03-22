Киев «обижался» на англичан, что те дают ему «слишком мало танков». А чтобы отмыться от таких претензий британцы и решили компенсировать небольшое количество своих Челленджеров поставкой к ним снарядов с обедненным ураном Фото: EAST NEWS

21 марта зам. министра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что, «помимо эскадрона боевых танков Челленджер ее страна передаст Украине снаряды с обедненным ураном».

Что это за боеприпасы? И чем они так страшны?

Попытаемся ответить по порядку.

1. Зачем британцам это нужно?

Тут преследуются две цели. Политическая – очередная демонстрация поддержки Лондоном режима Украины. Киев «обижался» на англичан, что те дают ему «слишком мало танков». А чтобы отмыться от таких претензий британцы и решили компенсировать небольшое количество своих Челленджеров поставкой к ним снарядов с обедненным ураном. А это уже вторая цель - военно-техническая.

Сплав обедненного урана с титаном сверхпрочен. Такие снаряды способны пробить броню метровой толщины. В них даже нет взрывчатки. Снаряд просто поражает экипаж и боекомплект внутри танка осколками. Причем, такие боеприпасы дешевле, чем вольфрам, который используют Россия и другие страны для своих танковых подкалиберных снарядов.

Есть тут, правда, и еще один важный момент. В последнее время российское командование наращивает динамическую защиту танков (на броню накладываются дополнительные «коробки» со взрывчаткой, которые не позволяют обычному снаряду прошить броню). Нельзя исключать, что Киев сам по этой причине выпросил у Лондона именно урановые снаряды.

2. Какая опасность такого боеприпаса?

В обычном состоянии у такого снаряда нет большого радиоактивного излучения (хотя даже танкисты, имеющие дело с урановыми снарядами, жалуются на усталость, а лет через 10-15 у них начинаются онкологические болезни). А вот при взрыве урановый боезаряд очень токсичен. Образуется мелкодисперсная пыль, которая попадает в дыхательные пути человека, на землю, в воду. Происходит распыление мелких частиц этой заразы на большие площади. При сильном ветре такая смертельная пыль может разноситься на десятки и сотни километров. Она не поддается дезактивации.

Урановая пыль смертельно опасна не только для бойцов обеих воюющих сторон (ведь Челленджеры тоже будут взрываться и в боевых порядках украинской армии), но и для местного населения. Исследования, которые проводились в США, показали, что там где американцы применяли эти боеприпасы, примерно в 6 раз повышались онкологические заболевания. Ученые говорят, что период полураспада урана достигает 4,5 миллиарда (!!!) лет. Потому земля, покрытая урановой пылью, становится непригодной для выращивания зерна и овощей – они становятся отравой. А тут можно предположить, что после применение британских урановых боеприпасов на Украине вряд ли в мире найдутся покупатели ее зараженной сельхозпродукции.

3. Где они уже применялись?

Это было во время военных операций США в Югославии и Ираке. Кстати, как раз в эти дни - 24 марта - годовщина начала бомбардировок Югославии (в 1999 году). Как видим, англосаксы не постеснялись в дату своего предыдущего преступления объявить о подготовке нового «урановом злодеяния».

Зачем именно такое «грязное оружие» им надо было применять? Чтобы как можно больше боевой техники противника уничтожить и как можно больше его войск заразить. А заодно – и «вытравить» местное население.

4. Какие были последствия?

В Югославии, например, уже более 10 тысяч человек, глотнувших урановой пыли, умерли от рака. А еще примерно 30 тысяч страдают тяжелыми онкологическими болезнями.

Еще страшнее – последствия в Ираке. Там после американской военной операции с применением танковых снарядов с обедненным ураном от онкологии умерло более 400 тысяч человек. И более миллиона ей страдают.

Один из американских журналистов, снимавший документальный фильм о последствиях применения урановых боеприпасов в Ираке, отказался показывать зрителям страшные уродства, с которыми рождались и живут иракцы, ставшие жертвами токсичной пыли.

5. Каким может быть размах заражения на Украине?

Если в ход пойдет боевой обедненный уран,

лучшие в мире «жирные» черноземы Украины и Юга России превратятся в отравленные поля. Кто же будет выращивать на зараженной земле пшеницу, подсолнечник, картошку, помидоры, арбузы? Только самоубийца.

Как тут не подумаешь, что британцы со своими урановыми снарядами несут на Украину голодомор? А и без того убогую киевскую казну лишают последних доходов от экспорта зерна. Видимо, в Лондоне и Киеве с ними уже простились, раз готовы на такое?

А если урановая пыль попадет в Днепр и другие реки? Если зараженная вода через них поплывет в Черное море? Тогда нахлебаются горя все причерноморские страны.

Я сам часто вспоминаю свое детство на Харьковщине, когда любил с пацанами гулять в просторных полях и заглядывать на колхозную бахчу, где древний сторож – дед Гайдаш – угощал нас смачными кавунами и дынями. У сегодняшних и будущих пацанов на той земле такой роскоши уже может не быть.

6. Почему англосаксам все сходит с рук?

Действительно, именно англосаксы сбросили атомные бомбы на Японию, а потом — урановые бомбы на Югославию и палили урановыми снарядами в Ираке… Больше никто не рискнул на такие преступления против человечества, хотя урановые боеприпасы имеются на складах многих ведущих военных держав.

Кстати, Япония, пережившая страшную американскую атомную бомбардировку в 1945-м, и до сих пор (в каком поколении!) испытывающая ее последствия, «берет пример» с США и Великобритании, легкомысленно обращаясь с ядерными отходами. После катастрофы на атомной станции Фукусима выплескивает в океан тонны ядерной заразы, - угощайся, человечество. Лови в океане заразную рыбу.

Вот уже и Киев устраивает «ядерные шалости», пристреливаясь к Запорожской атомной станции. А Великобритания называет уже принесшие беду сотням тысяч людей урановые снаряды «стандартным компонентом боеприпасов, не имеющий ничего общего с ядерным оружием». Типичное англо-саксонское лицемерие, которое даже школьник сразит вопросом:

- А обедненный уран – это разве не ядерный материал?

7. Как реагировать России?

Владимир Путин уже заявил, что Россия будет вынуждена отвечать, если коллективный Запад начнет применять оружие с ядерным компонентом. Как именно, президент пока не уточнил.

Потому осторожно выскажу лишь свои предположения. Очень возможно, что нашей армии придется просто пресекать завоз танков Челленджеров с британскими урановыми снарядами на Украину (иными словами, - бить по законной военной цели - колоннам с этим боевым железом, пока они подальше от границ России). Хотя у нас и другая возможность - «дать нюхнуть ядерной пыли» самим англосаксам, как говорится, по месту их жительства. Но пока думать об этом как-то не хочется. Может, успеют одуматься?