Герой спецоперации «Z» гвардии старший сержант Чихачев отбил атаки врага на село

Рядовой Игорь Калиниченко и гвардии старший сержант Вячеслав Чихачев

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Воевать не числом, а умением», - учил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинам говорил: «Сам погибай, а товарища выручай».

ВЫЯВИЛ И УНИЧТОЖИЛ ГРУППУ БОЕВИКОВ

Рядовой Игорь Калиниченко

«Рядовой Игорь Калиниченко в составе подразделения выполнял задачу по освобождению одного из населённых пунктов от незаконных вооруженных формирований украинских националистов. Продвигаясь по окрестностям, Игорь обнаружил группу хорошо вооруженных боевиков, которые готовили засаду на пути вероятного маршрута следования российских подразделений. Мгновенно оценив ситуацию, Калиниченко передал координаты объектов противника нашим артиллеристам, что позволило своевременно уничтожить огневые точки националистов и предотвратить удар по позициям российских войск. В результате своевременных действий было уничтожено 4 бронетранспортера и около 16 человек личного состава противника. Благодаря мужеству и самоотверженности рядового Игоря Калиниченко, готовящаяся провокация в отношении российских войск была сорвана, что позволило развить наступление и освободить населенный пункт от украинских боевиков».

ОТБИЛ ДВЕ АТАКИ ВРАГА НА СЕЛО

Гвардии старший сержант Вячеслав Чихачев

«Отделение российских десантников под командованием старшего сержанта Вячеслава Чихачева выполняло задачу по обороне населенного пункта, освобожденного от украинских националистов. В ходе боя позиции десантников подверглись массированному огневому воздействию со стороны противника. В тяжелейших боевых условиях, находясь под постоянным минометным и артиллерийским огнем противника, отделение под командованием Чихачева не допустило прорыва противника на своем направлении, отразив при этом две атаки вражеской пехоты противника. Сам Вячеслав, находясь на передовом рубеже атаки, рискуя собственной жизнью, лично уничтожил до пяти боевиков. Понеся существенные потери, националисты оставили попытки вернуть населенный пункт под свой контроль и отошли вглубь подконтрольных им территорий. Смелость и отвага Вячеслава Чихачева, а также профессионализм его подчиненных позволили отразить все атаки националистов на населенный пункт».