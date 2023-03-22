Частная школа для детей в Израиле обходится Алле Пугачевой в 4 миллиона рублей в год

Дети Пугачевой — 9-летние Гарик и Лиза Галкины с малых лет учили английский и французский, а теперь учат и иврит Фото: Соцсети

73-летняя Алла Пугачева с детьми и мужем живет в Израиле. У иноагента Максима Галкина круглый год концертный чес – снимает дивиденды пока за границей есть интерес к русофобским шуточкам. А певица занимается домом и детьми – ей, как и на Родине, помогает домашний персонал.

Израильский дом Пугачевой находится в Герцлии, что в 10 км от Тель-Авива. По слухам дом купил Галкин – на кого зарегистрирована недвижимость неизвестно. Неподалеку (15, 20 минут на машине) есть и престижные частные, и государственные школы. Девятилетние двойняшки Елизавета и Гарри Галкины в Подмосковье учились в частной школе - Первой московской гимназии (Одинцовский район, деревня Липки). Год обучения одного ребенка в гимназии стоил семье 1 млн. 680 тыс. руб. Но в сентябре 2022 года после двух недель учебы в третьем классе Пугачева забрала документы двойняшек из гимназии, и они на частном самолете отбыли в Израиль. Никакой информации от семьи о том, где учатся их дети не было.

Пугачева с Лизой Галкиной во дворе дома в Израиле Фото: соцсети

Зато данную тему обсуждают на своих закрытых от посторонних глаз страничках в соцсетях израильские «инстамамочки» русского происхождения. Мы изучили их комментарии. Что пишут? В школе при российском посольстве в Тель-Авиве Галкиных нет – сообщают мамы обучающихся там детей. Русскоязычные мамы «вычислили», что дети Пугачевой учатся в одной из самых престижных и дорогих частных школ Израиля. Она находится хоть и в другом городе, но всего в 20 минутах езды от дома Пугачевой. Это американская интернациональная школа, по окончании которой дети получают диплом, позволяющий поступать в высшие учебные заведения США и Европы. Обучение в школе проходит на английском языке, с изучением иврита. Это может быть правдой: и в гимназии Гарик и Лиза учили английский; и с репетиторами из Канады онлайн в Подмосковье дети Пугачевой учили английский язык. Также они с малых лет хорошо знают французский язык. Живущие в Израиле граждане из стран бывшего СССР отмечают, что пришлось сменить не одну школу, чтобы найти свою». Но когда есть деньги – с учебными заведениями проблем меньше. Год учебы одного ребенка в школе, где предположительно учатся Елизавета и Гарри Галкины – 96 тысяч шекелей (2 миллиона рублей). Некоторые переехавшие из России в Израиль дети продолжают параллельно дистанционно получать образование на Родине, посещая ее для сдачи экзаменов – чтобы получить и российский аттестат. Продолжают или нет учится в российской школе дети Пугачевой – неизвестно.