Военная спецоперация на Украине 23 марта 2023: прямая онлайн-трансляция

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 марта 2023 года.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят несколько ударов на запорожском направлении, часть из которых отвлекающие, а часть – основные, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины в среду, 22 марта 2023 года. Населению рекомендуется оставаться в укрытиях.

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил представить к госнаградам российских женщин-военнослужащих, сбивших беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), нацеленных на Крым и Севастополь.

Шойгу заявил об уничтожении ВКС России более 20 тысяч украинских объектов за время спецоперации. За время специальной военной операции совершено около 140 тысяч боевых вылетов.

Российские войска уничтожили два ангара с техникой и оружием ВСУ возле Одессы на территории аэродрома «Школьный».

Российские летчики сбили украинский военный вертолет Ми-8. Воздушное судно уничтожено в Харьковской области.

Минобороны сообщило, что ВС России ликвидировали более 300 бойцов ВСУ на Донецком направлении за прошедшие сутки. Суммарные потери ВСУ со всех направлений за сутки составили более 500 бойцов.

Шойгу наградил орденами лётчиков, предотвративших нарушение границ района СВО американским БПЛА. Оба лётчика получили ордена Мужества.