Самбурская в образе шпионки и влюбленная Дайнеко: Звезды пришли на премьеру фильма «Джон Уик 4»

Настасья Самбурская. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Москве 22 марта прошла премьера фильма «Джон Уик 4». Четвертая часть голливудского боевика с Киану Ривзом в главной роли выходит в прокат с 23 марта. Накануне релиза мирового блокбастера в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» его посмотрели российские звезды.

Режиссером четвертой части франшизы, как и первых трех частей, стал Чад Стахелски. Первый фильм о наемном убийце, за которым охотятся враги, вышел в 2014 году. Действие новой остросюжетной ленты разворачивается сразу в нескольких странах: в США, Японии, Франции, Германии и в Иордании. Герой Киану Ривза находит способ одержать победу над Правлением Кланов. Однако прежде, чем он сможет заслужить свою свободу, ему предстоит сразиться с новым врагом и его могущественными союзниками.

Настасья Самбурская. Фото: Борис КУДРЯВОВ

На премьеру в кинотеатр на Новом Арбате пришли звезды шоу-бизнеса, кино и известные блогеры: Настасья Самбурская, Анна Банщикова, Виктория Дайнеко, Алена Водонаева, Ирина Хакамада, Виктор Хориняк, Анна Котова-Дерябина и многие другие.

Настасья Самбурская ответственно подошла к выбору наряда для премьеры и появилась на красной дорожке в образе супершпионки. Актриса нарядилась в длинный кожаный плащ, черный топ и черную юбку. Глаза Самбурская спрятала за очками, кокетливо посматривая на фотографов из-под темных стекол.

Виктория Дайнеко с бойфрендом. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Виктория Дайнеко появилась на показе вместе с бойфрендом. Об избраннике 35-летней певицы журналистам известно немного. Молодого человека зовут Роман, он разведен и воспитывает двух дочерей от предыдущего барка с экс-сотрудницей «Газпрома». Виктория рядом с любимым мужчиной светилась от счастья. Говорят, Роман уже сделал артистке предложение, он она предпочитает не афишировать помолвку.

Анна Калашникова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певица Анна Калашникова похвасталась свежим загаром. Недавно артистка вернулась из отпуска который она провела в Дубае. В соцсетях Анна делилась солнечными снимками, позируя на пляж ев бикини. В Москву Калашникова вернулась накануне дня рождения своего сына Даниила: мальчику исполнилось 8 лет. По этому случаю артистка устроила наследнику красивый праздник с воздушными шарами и тортом.

Ирина Хакамада. Фото: Борис КУДРЯВОВ