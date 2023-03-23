Зеленский рискует не выбраться живым из дружбы с США

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский может повторить судьбу Усамы бен Ладена, которого ранее также поддерживал Вашингтон, - считает обозреватель Shukan Gendai Хироси Охара (Япония). Публицист напоминает, что ранее и Усама бен Ладен, «которого на данный момент Вашингтон считает кровавым террористом», поначалу был моджахедом, они воевали с войсками СССР в Афганистане. Отмечается, в частности, что «Соединенные Штаты предоставляли моджахедам вооружение и деньги». Хироси Охара - так как именно США возвели Усаму «в ранг героя» - предлагает внимательно следить и за дальнейшим положением украинского президента…

Напомню - Штаты за последние годы, вместе со странами запада, просто осыпали режим Зеленского золотым дождём из миллиардов долларов, плюс - не прекращающиеся поставки оружия…

…- В последнее время мы насмотрелись и наслушались воспоминаний про американскую непоследовательность в государственных и личных отношениях, - напоминает известный журналист и общественный деятель Виталий Коротич, которого я попросил прокомментировать «версию - прогноз» японского публициста. - Насмотрелись на экс-госсекретаря Пауэла, размахивающего пробиркой с непонятным порошком, объявленным чем-то. угрожающим сразу всему человечеству, и ставшим основанием для вторжения в Ирак, убийства иракского президента Саддама Хусейна… На Ближнем Востоке в результате возникло ИГИЛ (запрещённая в России экстремистская организация).

В то же время появились лидеры - террористы вроде Усамы бен Ладена, которых американцы вначале приручили, а затем убили в спецоперациях, - и это считается как бы само собой разумеющимся.

(По другой версии, тот же Усама бен Ладен умер своей смертью 2 мая 2011 г. - Ред.)

Вы не забыли еще экс-президента США Буша-младшего, благословившего уничтожение Югославии, использование для этой цели снарядов с ураном?

Вы помните, как у Соединенных Штатов все отношения с людьми, государствами, общественными системами, в конечном счете, определяются конкретной сиюминутной выгодой - очень легко объяснимой и нескрываемой?

Вы заметили, кстати, что американцы ни перед кем не оправдываются и ни у кого не просят прощения - они, мол, всегда правы? Даже тогда, когда не так давно вначале вторглись в Афганистан, объяснив это высокими потребностями своей политики. А затем бежали оттуда же взапуски, бросая склады с оружием на миллиарды долларов… И - предав не только своих недавних союзников, но даже и служебных собак, оставленных на взлетных полосах в Кабуле…

Сейчас у Соединенных Штатов новая забота, давняя и так же выстраданная. как большинство предыдущих.

Уже много раз не только сегодня или вчера, а в течение десятилетий в этом и в предыдущем столетии было повторено их государственными руководителями разных уровней, что «уничтожение России» - экономическое. политическое, какое угодно, изгнание ее из человечества - давняя мечта, подкрепляемая и тоннами оружия, направленного для войны с Россией, и миллиардами долларов, выделенных для этой же цели.

Те же цели преследует и объединение - в единый антироссийский фронт - насаждаемого ненавистью так называемого «коллективного Запада».

Мы это видим. чувствуем последствия такой политики, нас с вами обещают стереть не только с географических карт, но и с пространств культурного, торгового и какого угодно общения - тон при этом соблюдается самый немилосердный.

И - новые Саддамы Хуссейны, Усамы бен Ладены вводятся американцами в игру без всяких обещаний долгой и надежной дружбы с ними - как ввели их в обращение, так и изымут.

При этом и людей (в той же Украине) используют - как расходный материал - как дерево или воду - мол, еще нарастут, а руководителей еще найдем - цель оправдывает средства.

Но это у всех по-разному.

Мне всегда было очень жаль сжигаемых в военный топке молодых ребят, которым бы еще жить да жить.

Нормально мыслящим людям никогда не удастся привыкнуть и к межгосударственным отношениям, где предательства обыденны - а вы что, верили в их порядочность, не таких ведь бросали?

Не знаю, какова будет судьба нынешнего украинского президента, влипшего в американскую катавасию, откуда далеко не все временные друзья и союзники Соединенных Штатов выныривали живьем.

Впрочем - всякое бывало.

…После бесславно проигранной, но не забытой войны во Вьетнаме, в США возникла целая сеть ресторанов вьетнамской кухни, где кухонные плиты освоили беглые генералы сателлитной армии.

Сейчас открываются рестораны афганской кухни - это те же недавние союзники переквалифицируются.

А после нынешней войны наверняка умножатся рестораны украинской кухни.

Вчерашние сторонники стали однокашниками - так издавна называли тех, кто хлебал из общих котлов, вначале - полевых кухонь, а затем - ресторанных.

Все конфликты заканчиваются рано или поздно.

Множество брошенных недавних союзников США сейчас, наверное, с огромным интересом угадывают будущее новых сателлитов - тоже бесславное и традиционное…

В американских детективах есть сюжет. повторяющийся из книги в книгу: киллер подходит к недавнему приятелю и говорит: «Не обижайся. это бизнес и ничего больше». Произнеся эти слова, он стреляет в него и… убивает.

«Бизнес и ничего больше...»