Россия и Украина готовятся обменяться страшными ударами этой весной: Фронт застыл в ожидании большой битвы

Работа российских артиллеристов на сватовском направлении. Фото: Александр КОЦ

ВСУ ОТОЙДУТ К НОВОЙ ЛИНИИ ИЛИ БУДУТ «ДРАПАТЬ ДО ДНЕПРА»?

Информационно ситуация вокруг Артемовска сегодня напоминает эпизод из «Обыкновенного чуда». Помните принцесса выдает герою Абудлова: «Три дня я гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны!» Так и с Бахмутом. Еще в начале года и западные СМИ, и киевские власти наперебой тараторили о важнейшем значении города-крепости, который Украина ни в коем случае не сдаст.

Зеленский 2 февраля, помнится, так и сказал.

А спустя месяц, когда перспективы обороны Артемовска стали очевидны, заверил, что ВСУ не будут защищать город любой ценой и до последнего солдата (хотя происходящее там сейчас именно это и напоминает). Пентагон с ним, вот ведь неожиданность, солидарен – никакого стратегического значения, по мнению генералов США, город не играет. И даже в случае его потери ничего страшного для Киева не произойдет.

Правда, не у всех заокеанских военных аналитиков такой оптимистичный настрой.

Экс-советник главы Минобороны США полковник Дуглас МакГрегор, к примеру, считает, что с падением Артемовска начнется цепная реакция, которая приведет к крушению украинской обороны.

«История с Бахмутом близится к концу, и это будет началом новой фазы конфликта, в ходе которой южный фронт полностью обвалится, - считает МакГрегор. - Украинская армия оказалась в тяжелом положении, она испытывает острую нехватку продовольствия, медикаментов и боеприпасов. А командование бросило своих солдат на произвол судьбы.

Российский военнослужащий в освобожденном районе Бахмута. Фото: Александр КОЦ

Издание Bloomberg полагает, что потеряв контроль над Бахмутом Киев рискует лишиться всей территории ДНР.

А бывший американский разведчик Тони Шаффер в интервью журналисту Стивену Гарднеру и вовсе считает, что следствием перехода населенного пункта под контроль российских войск станет отступление ВСУ аж до Днепра.

Что же в реальности сейчас происходит в городе? Каковы на самом деле последствия взятия Артемовска? И когда оно состоится?

ЧЕТЫРЕ РЕЗЕРВА ГЕНЕРАЛА СЫРСКОГО ДЛЯ ПРОРЫВА В БАХМУТ

По последним данным, подразделения ЧВК «Вагнер» контролируют около 70% Бахмута. На сегодняшний день мы полностью освободили восточную и северную части города. Основные бои сейчас разворачиваются на северо-западе и юго-западе вокруг Артемовска, где все плотнее сжимаются «клещи» окружения. «Сверху» бьемся за стоящий на дороге к Часов Яру населенный пункт Хромово и деревню Богдановка, «снизу» за Ивановское, также расположенное на дороге. Сопротивление ВСУ оказывают нечеловеческое, прекрасно понимая, что с потерей этих поселков крышка котла на бахмутский гарнизон фактически захлопнется.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Сырский с маниакальной настойчивостью продолжает уверять в том, что оборона Бахмута будет продолжена, и отводить войска он не собирается. Быть таким самоуверенным можно только в одном случае – если есть реальный план по деблокаде города. А это возможно, лишь ударив по флангам «музыкантов».

Как заявил основатель «Вагнера» Евгений Пригожин, «в конце марта-начале апреля Украина планирует начать широкомасштабное наступление и нанести фланговые рассекающие удары, чтобы «отрезать» ЧВК от основных сил ВС РФ». По данным разведки, для этого созданы сразу несколько ударных группировок. Одна - в Славянске, вторая - в Северске, третья - в Часов Яре, четвертая - в Константиновке. Туда бесперебойно подходят десятки единиц техники и мобилизованное пополнение. Часть по «дороге жизни» сразу отправляется в «Артемовскую мясорубку» на пополнение потрепанных соединений, часть остается для формирования резервов.

По последним данным, подразделения ЧВК «Вагнер» контролируют около 70% Бахмута. Фото: Александр КОЦ

«КОТЕЛ»

Наиболее опасная ситуация складывается к северу от Бахмута, откуда наиболее вероятно и попытается ударить противник. Именно поэтому ЧВК стремится поскорее сомкнуть кольцо вокруг города, чтобы часть бойцов смогли развернуться на внешнюю сторону «котла» для отражения возможного прорыва. И надеются, что фланги прикроют подразделения Российской армии.

Предполагаемое направление атаки – со стороны Славянска и Краматорска. Для Киева прорвать линию фронта на этом направлении жизненно важно, ведь здесь за Бахмутом проходит внешний контур обороны Славянско-Краматорской агломерации – по водоразделу канала Северский Донец-Донбасс. Он находится на возвышенности, которая и спускается к Славянску и Краматорску.

НАРЕЗАННЫЙ «ПИРОГ»

При этом сам ход боевых действий вырисовывает перспективу и нашего гипотетического наступления. Которое, впрочем, состоится только в случае, если «музыканты» будут активно и слаженно взаимодействовать с подразделениями Российской армии.

Сейчас плотные бои наши войска ведут к северу от Соледара по линии Васюковка-Раздоловка, на которой можно создавать плацдарм для наступления на Северск. В случае развития продвижения с юга на населенный пункт Рай-Александровка, а с севера – на Ямполь, есть перспектива окружения Северска и обрушения всей этой линии обороны, которая идет отсюда на Торецк. Таким образом мы получаем перспективу с одной стороны приближения к Славянску, а с другой – выход на Константиновку.

Это уже следующая линия обороны ВСУ, которая проходит с юга на север от Авдеевки и до города-символа Русской весны. Учитывая активизацию вокруг Авдеевки, вырисовывается нарезанный пирог с несколькими «котлами» вокруг Дружковки, Константиновки, Краматорска и Славянска.

Это не значит, что уже завтра мы проснемся в новой реальности, когда освобождение Донбасса уже осязаемо. Это не так. Я работал в Артемовске, здесь не бывает легких прорывов на километры вперед. Противник бьется буквально за каждый камень. Однако эти бои сковывают огромные ресурсы Киева на бахмутском направлении. Украина вынуждена перебрасывать сюда наиболее боеготовые части, чтобы сдержать наше наступление и дать отмобилизоваться ВСУ на новых рубежах обороны.

А на подходе еще и весеннее наступление противника, который может сосредоточиться одновременно на двух направлениях – Сватовском и Запорожском. Тем не менее, есть все шансы, что в ближайшие месяцы фронт постепенно будет двигаться в сторону от Донецка, чьи жители, замученные артобстрелами ВСУ, наконец смогут вздохнуть свободнее.

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