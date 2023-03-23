В России пройдет кейс-чемпионат «Техносфера», на котором участники предложат бизнесу новые «зеленые стратегии»

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В национальном исследовательском университете ИТМО (Санкт-Петербург) пройдет кейс-чемпионат «Техносфера». Билайн выступает номинантом мероприятия. Компания предложит учащимся задачу: найти «зеленые решения» в процессе технологического цикла восстановления, рециклинга, сопутствующего применения телекоммуникационного и IT-оборудования.

«Техносферу» организует факультет экотехнологий (GreenTech). Участие в чемпионате принимают студенты-старшекурсники: 3-4 курс бакалавриата и 1-2 курс магистратуры. Приглашают также недавних выпускников технических, естественно-научных, инженерных и смежных специальностей.

Соревнующимся предлагают разработать и защитить инновационные решения для экологии и экономики замкнутого цикла. Их изучат представители реального бизнеса и производств, которые находятся в поисках идеи для решения ESG-задач. Студенты получают возможность протестировать идеи и решения в рамках реальных бизнес-процессов и получить опыт.

- Для нас важно выпускать высококвалифицированных специалистов в области защиты окружающей среды и смежных отраслях, которые смогут как можно раньше приступить к работе без переобучения. И в этом нам помогает тесное взаимодействие с крупным бизнесом. Наши партнеры выступают полноценными участниками образовательного процесса — помогают с наполнением программ и формируют задачи для студентов под свои запросы, - рассказала декан факультета экотехнологий ИТМО Екатерина Тамбулатова.

Например, билайн участвует в чемпионате вместе с компанией «Супервэйв». Партнеры реализуют проект Refurbishment («ремонт» — англ.): восстанавливают клиентское оборудование. Ежегодно чинят около 150 тысяч единиц различной техники.

Ремонт техники — не только возможность для повторного использования. Если оборудованием будут пользоваться дольше, не придется покупать новое, утилизировать старое и т.д. По данным компаний, за прошлый год удалось восстановить 94% устройств, которые передали клиенты. Так смогли предотвратить 3300 тонн выбросов СО2-эквивалента (условная единица, которую используют для оценки объемов выбросов парниковых газов), сэкономить 45 145 ГДж энергии и 32,5 млн литров воды.

- Реализация экологической повестки является одним из приоритетных направлений деятельности в области устойчивого развития ПАО «ВымпелКом». Мы стремимся применять «зеленые» технологии в ходе своей операционной деятельности, следуем принципам бережливого производства и потребления, снижаем количество образования отходов. Мы верим, что сотрудничество со студентами имеет большой потенциал в усовершенствовании наших практик, - объяснила руководитель по устойчивому развитию компании Евгения Чистова.