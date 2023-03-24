Господдержка для людей с инвалидностью: Что важно знать о ежемесячной денежной выплате

Фото: Shutterstock

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) предоставляется людям с инвалидностью, а также ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, их семьям и некоторым другим гражданам с правом на федеральные меры поддержки. В этом материале мы подробнее расскажем о ЕДВ для людей с инвалидностью.

Размер выплаты проиндексирован с 1 февраля 2023 года и на сегодня составляет:

• для инвалидов I группы - 4957,95 руб.;

• для инвалидов II группы - 3540,76 руб.;

• для инвалидов III группы - 2834,40 руб.;

• для детей-инвалидов - 3540,76 руб.

Для оформления ежемесячной денежной выплаты людям с инвалидностью не нужно прилагать никаких усилий. ЕДВ таким гражданам назначается в беззаявительном порядке, поясняют в Социальном фонде России. После того как человеку устанавливается инвалидность, Фонд получает данные об этом из Федерального реестра инвалидов. И направляет будущему получателю выплаты уведомление о ее назначении. От человека требуется только дать согласие на получение средств и выбрать способ доставки.

Отметим: ЕДВ назначается со дня признания человека инвалидом. При этом доставка выплаты осуществляется за текущий календарный месяц.

В ТЕМУ

У всех получателей ЕДВ есть право на набор социальных услуг. Он включает в себя льготные лекарства, санаторное лечение и бесплатный проезд на пригородных электричках. Стоимость набора соцуслуг входит в размер ежемесячной денежной выплаты. Человек может выбрать: получать полный размер ЕДВ или же часть меры поддержки деньгами, а часть - в виде набора социальных услуг. С 1 февраля 2023 года денежный эквивалент набора определяется так:

• лекарства, медизделия и лечебное питание для детей-инвалидов - 1132,03 руб. в месяц;

• путевка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний - 175,12 руб. в месяц;

• бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно - 162,59 руб. в месяц.

Заявление о выборе формы набора соцуслуг можно подать до 1 октября текущего года онлайн на «Госуслугах», а также лично в клиентской службе Социального фонда или в МФЦ. Поданное заявление начнет действовать с 1 января следующего года и до тех пор, пока льготник не изменит выбор.

Еще больше полезной информации о господдержке для людей с инвалидностью - на портале Социального фонда России: SFR.GOV.RU