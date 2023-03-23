Отвязные гонки Моргенштерна* и Дани Милохина закончились серьезной аварией

Рэпер Моргенштерн*. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Скандальная парочка - иноагент Моргенштерн* и Даня Милохин - после отъезда из России все чаще колесит по забугорью вместе. То Милохин куражится на концерте рэпера в Турции, то приезжает к нему в гости в Дубай - пока ТикТок в опале практически по всему миру, делать Дане все равно нечего. Вот и сейчас друзья-товарищи снова рядом - отдыхают в Таиланде.

На кадрах, которыми блогеры делятся в запрещенных соцсетях, они гоняют по Пхукету на скутере, не заморачиваясь с правилами дорожного движения - например, убирая руки с руля. Такая беспечность вышла боком: утром 23 марта парочка угодила в аварию, влетев в автомобиль.

К счастью, все участники ДТП оказались живы и здоровы: это в своем фирменном стиле продемонстрировал сам Моргенштерн*, явившись в соцсети с сигаретой в зубах, которые остались на месте.

- Ребятушки, с нами все хорошо. Завтра летим в Берлин на большой сольный концерт! - заявил рэпер-скандалист, закашлявшись от табачного дыма.

Не исключено, что кадры ДТП друзья-блогеры сами слили в Сеть, чтобы подогреть интерес к продажам билетов. По крайней мере, солд-аутом на берлинской сцене у Моргенштерна* пока не пахнет. Билеты по 60-80 евро (5000 - 6600 в пересчете на рубли) за сутки до шоу можно легко найти в свободной продаже.

Даня Милохин. Фото: Кирилл Мишин

О финансовых проблемах рэпер недавно рассказывал сам, выставляя на продажу дорогие его сердцу украшения с бриллиантами, в которые когда-то вкладывал миллионы.

- Happiness ушло, Business прогорел, - описал свое нынешнее положение артист и предложил состоятельным ценителям ювелирки выкупить его драгоценности - массивную цепь со знаком доллара, а также подвеску с драгоценной банкнотой, на которой вместо лица президента США выполнен портрет самого Моргенштерна*. Жемчужина распродажи - созданный в единственном экземпляре калькулятор из белого золота, инкрустированный бриллиантами, который певец оценил в 165 тысяч долларов (около 12,5 млн рублей).

А у Дани Милохина, который когда-то записывал фиты с Басковым, получал охапкой самые модные премии и регулярно мелькал на Первом канале, дела и того хуже: на ТикТоке он больше ничего не зарабатывает. Единственное имущество - розовый "Майбах" пришлось продать, но эти деньги у повесы быстро закончились.

- Я ничего не зарабатываю сейчас: ноль, реально ноль. На счетах моего ИП 70 тысяч рублей, на одной карточке - 200 тысяч, на другой - 150. Это все деньги, которые у меня есть, - признался Даня в последнем интервью и добавил, что все заработанные миллионы он не спустил, а "вложил в себя".

Похоже, эти вложения так и не окупились...

*признан иноагентом в РФ

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