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Экономика23 марта 2023 12:18

Отчет Михаила Мишустина в Госдуме: пенсии повысят с 1 апреля, а МРОТ с 1 января

Михаил Мишустин отчитался перед депутатами о работе правительства
Елена КРИВЯКИНА
Елена КРИВЯКИНА
Премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин на трибуне Госдумы.

Премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин на трибуне Госдумы.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг Михаил Мишустин вместе с членами кабмина приехал в Госдуму, чтобы представить отчет о работе правительства за 2022 год. В зал пленарных заседаний Мишустин вошел вместе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Депутаты аплодисментами приветствовали Мишустина, а также членов кабмина, которые по традиции разместились в думской ложе. Отдельно Вячеслав Володин предложил депутатам поприветствовать главу Совфеда Валентину Матвиенко. Народные избранники дружно поднялись с кресел.

- Вот, что такое политическая культура! - восхитился Володин. - Все идет от бескультурья! В итоге революции случаются!

Председатель нижней палаты Российского парламента Вячеслав Володин.

Председатель нижней палаты Российского парламента Вячеслав Володин.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мишустин вышел к трибуне. Его доклад занял 1 час 40 минут. После этого премьер еще час отвечал на вопросы депутатов.

Премьер рассказал, каких результатов удалось достичь правительству в прошлом году и что предстоит сделать в этом.

Мишустин напомнил, что 2022 год прошел под знаком беспрецедентных санкций Запада.

- Их целью был российский народ! Пытались сделать так, чтобы с полок магазинов исчезли привычные товары, а заодно - выбросить на улицу и лишить доходов российских сотрудников (ушедших из России западных компаний. - Ред.), то есть тех людей, трудом которых создавалась их многомиллиардная прибыль. В нашей стране хотели спровоцировать массовую безработицу, радикально снизить качество жизни. Не брезговали никакими средствами. Взорвали нити газопровода «Северный поток». Арестовывали счета, отключали от системы международных расчетов, пытались заблокировать всю банковскую и любую другую экономическую деятельность, - заметил Мишустин.

Тем не менее, по его словам, властям удалось справиться с этими вызовами. Как отметил Мишустин, главным итогом прошлого года стало сохранение макроэкономической стабильности. А «зеленый коридор» для импорта помог не допустить дефицита, благодаря принятым мерам на внутреннем рынке удалось сохранить около 1,7 тыс. видов товаров.

Мишустин заявил, что благодаря увеличению МРОТ на 17% (с января 2023 года он составил 16 242 рубля) удалось сохранить доходы 15 млн. россиян.

Как отметил Мишустин, главным итогом прошлого года стало сохранение макроэкономической стабильности.

Как отметил Мишустин, главным итогом прошлого года стало сохранение макроэкономической стабильности.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- В особом порядке по поручению президента дважды подняли прожиточный минимум - с первого июня прошлого года и с начала января текущего. В результате он вырос более чем на 13,5%, - напомнил Мишустин.

Главной задачей правительства на этот год Мишустин назвал народосбережение и рост доходов населения. Премьер напомнил, что с 1 апреля будут повышены социальные пенсии, за год их рост составит 13,5%.

А с 1 января 2024 года на 18,5% вырастет МРОТ. По словам Мишустина, к 2025 году в 1,5 раза вырастут выплаты по больничным и декретным отпускам, а также пособия по уходу за ребенком..

- А хватит ли нам на все денег? Не придется ли включать печатный станок? - поинтересовались у Мишустина депутаты.

Зал заседаний Государственной думы РФ во время отчета главы правительства.

Зал заседаний Государственной думы РФ во время отчета главы правительства.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По словам Мишустина, дефицит бюджета в этом году будет в рамках прогноза (2% ВВП). Премьер напомнил, что деньги есть в «кубышке» - Фонде национального благосостояния. Правда, пообещал, что средства ФНБ будут тратить очень осторожно.

- Госдолг в России составляет 15% ВВП, при этом у большинства развивающихся стран он выше 60%, в этом плане Россия чувствует себя уверенно. Краткосрочный дефицит бюджета и небольшой рост госдолга не предоставляют нам угроз, - заявил Мишустин.

Депутаты спросили Мишустина, как он относится к предложениям по отмене ЕГЭ.

- Отмена ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения! - ответил Мишустин.

По его словам, ЕГЭ позволяет выпускникам из отдаленных регионов поступить в ведущие российские вузы.

- Это очень важно, это то, что дает такой социальный лифт. И, конечно, надо все серьезно взвесить и оценить. Если есть какие-то альтернативные предложения, нужно системно их рассматривать и предлагать, - заявил премьер.

Депутаты также попросили Мишустина ввести в России запрет на вейпы.

- Все депутаты это поддерживают! Детей надо спасать! Михаил Владимирович, надо поддержать! - заявил Володин, обращаясь к Мишустину.

- Рассмотрим, сформируем позицию! - пообещал премьер.

По словам Мишустина, дефицит бюджета в этом году будет в рамках прогноза (2% ВВП).

По словам Мишустина, дефицит бюджета в этом году будет в рамках прогноза (2% ВВП).

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Только цифры:

В России в 2022 году построено:

- больше 250 школ и 240 детских садов. Отремонтировано 200 школ искусств.

- более 270 больниц и поликлиник, а также свыше 700 быстровозводимых фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий.

- достигнут рекорд по вводу жилья - почти 103 млн.кв.м. Более 3,5 млн. семей улучшили жилищные условия. 193 тыс. человек расселено из аварийного жилья.

- почти 1,5 млн человек получили высокотехнологичную медпомощь. Это на 10% больше, чем в 2021 году.

- на 25% увеличен выпуск отечественных станков

- достигнут рекорд в дорожном строительстве: построено и отремонтировано более 22 тыс. км дорог и уложено 176 млн. кв. м полотна.

В новых регионах - ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях отремонтировано около 900 км дорог, восстановлено около 8,5 тысячи социальных объектов.

- российские вузы приняли 2,5 тыс. студентов, отчисленных из университетов недружественных стран. Еще одна депутатская идея касалась выхода России из ВТО. Мишустин предложил не рубить с плеча.

- Мы уже на протяжении десяти лет фактически принимаем, какие хотим решения. Мы по факту давно не исполняем этих обязательств. Мы вводим контрсанкции, запрещаем импорт - сырье для ОПК и многие-многие вещи. Но на сегодняшний день надо очень аккуратно посмотреть, выгодно ли это будет нам. Выйдешь - а механизмы, которые все равно еще существуют, пусть до конца не исполняются, утеряем. Надо анализировать. Неочевидная ситуация, - заявил Мишустин.

Нынешний отчет правительства в Госдуме оказался одним из самых продолжительных. С учетом выступления лидеров фракций и ответа на вопросы депутатов он длился 4 часа 25 минут.

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