Отчет Михаила Мишустина в Госдуме: пенсии повысят с 1 апреля, а МРОТ с 1 января

Премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин на трибуне Госдумы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг Михаил Мишустин вместе с членами кабмина приехал в Госдуму, чтобы представить отчет о работе правительства за 2022 год. В зал пленарных заседаний Мишустин вошел вместе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Депутаты аплодисментами приветствовали Мишустина, а также членов кабмина, которые по традиции разместились в думской ложе. Отдельно Вячеслав Володин предложил депутатам поприветствовать главу Совфеда Валентину Матвиенко. Народные избранники дружно поднялись с кресел.

- Вот, что такое политическая культура! - восхитился Володин. - Все идет от бескультурья! В итоге революции случаются!

Председатель нижней палаты Российского парламента Вячеслав Володин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мишустин вышел к трибуне. Его доклад занял 1 час 40 минут. После этого премьер еще час отвечал на вопросы депутатов.

Премьер рассказал, каких результатов удалось достичь правительству в прошлом году и что предстоит сделать в этом.

Мишустин напомнил, что 2022 год прошел под знаком беспрецедентных санкций Запада.

- Их целью был российский народ! Пытались сделать так, чтобы с полок магазинов исчезли привычные товары, а заодно - выбросить на улицу и лишить доходов российских сотрудников (ушедших из России западных компаний. - Ред.), то есть тех людей, трудом которых создавалась их многомиллиардная прибыль. В нашей стране хотели спровоцировать массовую безработицу, радикально снизить качество жизни. Не брезговали никакими средствами. Взорвали нити газопровода «Северный поток». Арестовывали счета, отключали от системы международных расчетов, пытались заблокировать всю банковскую и любую другую экономическую деятельность, - заметил Мишустин.

Тем не менее, по его словам, властям удалось справиться с этими вызовами. Как отметил Мишустин, главным итогом прошлого года стало сохранение макроэкономической стабильности. А «зеленый коридор» для импорта помог не допустить дефицита, благодаря принятым мерам на внутреннем рынке удалось сохранить около 1,7 тыс. видов товаров.

Мишустин заявил, что благодаря увеличению МРОТ на 17% (с января 2023 года он составил 16 242 рубля) удалось сохранить доходы 15 млн. россиян.

Как отметил Мишустин, главным итогом прошлого года стало сохранение макроэкономической стабильности. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- В особом порядке по поручению президента дважды подняли прожиточный минимум - с первого июня прошлого года и с начала января текущего. В результате он вырос более чем на 13,5%, - напомнил Мишустин.

Главной задачей правительства на этот год Мишустин назвал народосбережение и рост доходов населения. Премьер напомнил, что с 1 апреля будут повышены социальные пенсии, за год их рост составит 13,5%.

А с 1 января 2024 года на 18,5% вырастет МРОТ. По словам Мишустина, к 2025 году в 1,5 раза вырастут выплаты по больничным и декретным отпускам, а также пособия по уходу за ребенком..

- А хватит ли нам на все денег? Не придется ли включать печатный станок? - поинтересовались у Мишустина депутаты.

Зал заседаний Государственной думы РФ во время отчета главы правительства. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По словам Мишустина, дефицит бюджета в этом году будет в рамках прогноза (2% ВВП). Премьер напомнил, что деньги есть в «кубышке» - Фонде национального благосостояния. Правда, пообещал, что средства ФНБ будут тратить очень осторожно.

- Госдолг в России составляет 15% ВВП, при этом у большинства развивающихся стран он выше 60%, в этом плане Россия чувствует себя уверенно. Краткосрочный дефицит бюджета и небольшой рост госдолга не предоставляют нам угроз, - заявил Мишустин.

Депутаты спросили Мишустина, как он относится к предложениям по отмене ЕГЭ.

- Отмена ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения! - ответил Мишустин.

По его словам, ЕГЭ позволяет выпускникам из отдаленных регионов поступить в ведущие российские вузы.

- Это очень важно, это то, что дает такой социальный лифт. И, конечно, надо все серьезно взвесить и оценить. Если есть какие-то альтернативные предложения, нужно системно их рассматривать и предлагать, - заявил премьер.

Депутаты также попросили Мишустина ввести в России запрет на вейпы.

- Все депутаты это поддерживают! Детей надо спасать! Михаил Владимирович, надо поддержать! - заявил Володин, обращаясь к Мишустину.

- Рассмотрим, сформируем позицию! - пообещал премьер.

По словам Мишустина, дефицит бюджета в этом году будет в рамках прогноза (2% ВВП). Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Только цифры:

В России в 2022 году построено:

- больше 250 школ и 240 детских садов. Отремонтировано 200 школ искусств.

- более 270 больниц и поликлиник, а также свыше 700 быстровозводимых фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий.

- достигнут рекорд по вводу жилья - почти 103 млн.кв.м. Более 3,5 млн. семей улучшили жилищные условия. 193 тыс. человек расселено из аварийного жилья.

- почти 1,5 млн человек получили высокотехнологичную медпомощь. Это на 10% больше, чем в 2021 году.

- на 25% увеличен выпуск отечественных станков

- достигнут рекорд в дорожном строительстве: построено и отремонтировано более 22 тыс. км дорог и уложено 176 млн. кв. м полотна.

В новых регионах - ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях отремонтировано около 900 км дорог, восстановлено около 8,5 тысячи социальных объектов.

- российские вузы приняли 2,5 тыс. студентов, отчисленных из университетов недружественных стран. Еще одна депутатская идея касалась выхода России из ВТО. Мишустин предложил не рубить с плеча.

- Мы уже на протяжении десяти лет фактически принимаем, какие хотим решения. Мы по факту давно не исполняем этих обязательств. Мы вводим контрсанкции, запрещаем импорт - сырье для ОПК и многие-многие вещи. Но на сегодняшний день надо очень аккуратно посмотреть, выгодно ли это будет нам. Выйдешь - а механизмы, которые все равно еще существуют, пусть до конца не исполняются, утеряем. Надо анализировать. Неочевидная ситуация, - заявил Мишустин.

Нынешний отчет правительства в Госдуме оказался одним из самых продолжительных. С учетом выступления лидеров фракций и ответа на вопросы депутатов он длился 4 часа 25 минут.

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