Новая выставка в Москве: «Вековая летопись ЦСКА»

23 марта в Государственном историческом музее открылась выставка Центрального спортивного клуба Армии, посвященная 100-летнему юбилею клуба. Директор музея Алексей Левыкин встречал сегодня дорогих гостей.

Вот, что рассказал на открытии «спортивной» экспозиции специальный представитель Президента Российской Федерации, Председатель Попечительского Совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов: «По количеству завоеванных на Олимпийских играх и чемпионатах мира медалей ЦСКА опережает все другие спортивные общества России. Общество внесло и продолжает вносить огромный вклад в развитие спортивной истории нашей страны. Когда я был министром обороны с визитом в Канаде, когда я ехал на встречу с премьер-министром, в машине находился сотрудник службы безопасности Канады. Вы догадываетесь, о чем мы говорили, конечно о хоккее. Я никогда не забуду, как он закатил глаза и с придыханием отметил «Ооо, Третьяк! The Red Army club»».

Статс-секретарь – заместитель Министра обороны Российской Федерации Николай Панков, в свою очередь, поблагодарил организаторов выставки, а также Исторический музей, и отметил, что выставка наглядно показывает «славную историю армейского клуба».

«Мы пытаемся модернизировать, развивать спортивную базу ЦСКА, делать её современной, отвечающей сегодняшнему дню. Уделяем пристальное внимание детскому, детско-юношескому спорту, понимая, что без этого трудно будет удержать планку армейских спортсменов прошлых лет и десятилетий», - отметил Панков.

Вековая летопись ЦСКА является отражением всех глобальных изменений, происходивших в стране и Вооруженных Силах.

«В армейском клубе бережно хранят прошлое, но не оглядываются назад, а уверенно идут в ногу со временем. И эта работа дает свои плоды: армейские спортсмены занимают ведущие места в Олимпийской сборной страны и сборных командах России и вписывают свои имена в золотую историю ЦСКА», - прокомментировали в военном ведомстве открытие экспозиции в Государственном историческом музее.

Выставка будет открыта для всех желающих в период с 24 марта по 20 апреля 2023 г., в соответствии с графиком работы музея.