«Все болит!»: Киркоров пожаловался на тяжелое состояние после очередной пластики

По мнению бьюти-экспертов, омоложение обошлось Филиппу более чем в 3 миллиона рублей. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В прошлом году 55-летний Филипп Киркоров рассказал, что сделал пластику живота у знаменитого хирурга Тимура Хайдарова. Чуть позже поп-король похвастался результатами пластики.

- Кубиков на моём прессе, конечно, чуть меньше, чем у Давы, но тем не менее. Благодаря Тимуру я в такой отличной форме, - делился Филипп после операции.

Кубиков на животе у артиста и правда не наблюдалось, но лишний вес ушел, Филипп скинул более 12 кило.

А вот после очередной пластики у Хайдарова кубики на прессе у Киркорова уже появились.

Плечи стали шире, талия тоньше. Атлет, да и только. Певец обещает продемонстрировать новое тело в Кремлевском дворце 30 апреля, на концерте посвященном своему 56-летию.

А пока король эстрады коротает дни в клиники пластической хирургии, восстанавливается на больничной койке после кардинальной пластики.

- День третий. Критический. Все болит. Но искусство требует жертв, деточка, - вздыхает на ролике опубликованном в соцсетях Филипп Киркоров.

- Не без неприятных ощущений, - объяснил плохое самочувствие артиста пластический хирург Тимур Хайдаров.

Напомним: по мнению бьюти-экспертов, омоложение обошлось Филиппу в более 3 миллионов рублей. В эту сумму входит не только моделирование тела, но и пластика лица.

- Пластика живота с перемещением пупка и ушиванием прямых мышц стоит 650 тысяч рублей, - делилась с «Комсомолкой» бьюти-эксперт Ирина Ковалевич. - Но поскольку тут была более сложная операция, а именно - моделирование спортивных кубиков на прессе, то прибавьте за торсопластику еще 800 тысяч рублей. Анестезия в клиниках обычно оплачивается отдельно. Это еще 40 тысяч рублей за каждое вмешательство. Что касается лица, то тут, скорее всего, была хирургическая коррекция птоза (опущения) бровей. Подобная операция стоит около 150 тысяч рублей. Ну и, видимо, не обошлось без круговой блефаропластики, которая стоит в клинике подобного уровня около 200 тысяч рублей.

Плюс на хирургическую коррекцию атрофии кожи лица и шеи со SMAS-элементами Филипп потратил не менее 350 тысяч рублей. Почти столько же ушло на операцию, которая помогла избавиться от второго подбородка. Инъекции филлеров, препаратов, которые смоделировали певцу его новые монгольские скулы, стоят тоже недешево - около 100 тысяч рублей. Так, с учетом реабилитации после всех вмешательств Филипп Киркоров потратил на свой новый облик не менее 3 миллионов рублей.