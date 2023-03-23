Минобороны России лишило ВСУ двух складов с боеприпасами и горючим

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков на прошедшем брифинге рассказал о потерях в рядах ВСУ за минувшие сутки: на Купянском направлении уничтожены до 70 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском свыше 80, на Донецком более 250, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях до 50, на Херсонском до 15.

Кроме озвученных 465 наемников киевского режима, наши воины сожгли у ВСУ боевую машину РСЗО «Град», артиллерийскую систему М777 (США), уничтожили склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ, а также десятки танков, бронемашин, самоходок и пикапов.

Также за сутки нашей армейской авиацией сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины, ракетными войсками и артиллерией разбит склад горюче-смазочных материалов 65-й механизированной бригады ВСУ, нанесено поражение 76 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 114 районах.

Генерал-лейтенант отметил подразделения противовоздушной обороны, что за сутки перехватило пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и 16 беспилотных летательных аппаратов.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

404 - самолета.

224 - вертолета.

3544 - беспилотных летательных аппарата.

414 - зенитных ракетных комплексов.

8384 - танка и других боевых бронированных машин.

1071 - боевая машина реактивных систем залпового огня.

4415 - орудий полевой артиллерии и минометов.

9073 - единицы специальной военной автомобильной техники.