Аэрофлот расширяет программу полётов в Турцию

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Аэрофлот расширяет летнюю программу полетов в Турцию. В новом расписании, которое будет действовать с 26 марта по 28 октября 2023 года, авиакомпания планирует выполнять полёты из аэропорта Шереметьево в пять турецких городов: Стамбул, Анталью, Бодрум, Даламан и Измир.

Кроме того, прямые рейсы в различные города Турции будут выполняться из восьми регионов России: Сочи (Стамбул, Анталья, Бодрум, Даламан)*; Санкт-Петербург (Стамбул, Анталья)*; Екатеринбург (Стамбул, Анталья); Казань (Анталья); Нижний Новгород (Анталья); Новосибирск (Анталья); Самара (Анталья); Уфа (Анталья).

Причем, чтобы удовлетворить повышенный спрос в сезон отпусков и летних каникул, будет увеличена частота полётов по ряду направлений Турции.

На воздушной линии между Москвой и Антальей максимальное количество рейсов в пиковый сезон будет достигать 49 в неделю; на маршруте Москва — Стамбул — 42 рейса в неделю, в Бодрум из Шереметьева полёты будут выполняться до двух раз в сутки. Также с 27 мая начнутся полёты по маршруту Москва — Измир с частотой до четырёх рейсов в неделю.

Полеты из Санкт-Петербурга в Стамбул с начала летнего расписания станут ежедневными, а в Анталью с конца апреля будут выполняться дважды в сутки. Частота полётов из Сочи в Бодрум с июня будет увеличена до 10 раз в неделю, в Даламан — до 11 раз в неделю. До 4 рейсов в неделю вырастет частота рейсов из Екатеринбурга в Стамбул.

* Рейсы из Санкт-Петербурга/Сочи в Стамбул с начала сезона до 26.04.2023, а также рейсы в Анталью с начала сезона до 24.04.2023 будет выполнять авиакомпания «Россия».