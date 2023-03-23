Как десять украинских министров пытались распилить одного коня. Но и тут опозорились

Памятник Николаю Щорсу в Киеве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Панове! – министр культуры Украины Александр Ткаченко крутнулся на стуле перед собравшейся в его кабинете "могучей кучкой" украинских интеллектуалов. - Я запросив вас сюди, щоб обговорити одне важливе питання. Треба обдУмати, обдуматИ, обдумовати…

- Та не парьтесь, Александр Владиславович, тут вси свои, давайте российскою розмовляти, - прервал интеллектуальные упражнения министра по вспоминанию и употреблению мовы советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

- Ну, раз свои, - Ткаченко посмотрел на согласно закивавшего спикера парламента Руслана Стефанчука, напоминавшего собой среднего размера стог сена на опушке леса. – В общем, пора разобраться с памятником Щорса. А то понимаешь ли, у нас по всей стране сплошная декоммунизация, а на перекрестке двух, можно сказать символов Украины – бульвара Тараса Шевченко и улицы Симона Петлюры стоит памятник этому красному командиру на лихом коне.

- Щорс идет под знаменем, красный командир, - неожиданно прогудел из угла вставший там перед фотографиями хора имени Веревки с ярко накрашенными солистками пропел Виталий Кличко. Как будто прямо тут в кабинете раздался паровозный гудок.

- Обміркувати, - вдруг очнулся и влез со своей репликой секретарь СНБО Алексей Данилов, в прошлом торговец поддельными породистыми псами, ветеринар и криминальный авторитет по кличке "Мячик", внешне напоминавший отколовшийся от скалы валун.

- Что обміркувати? - не понял Ткаченко.

- Обдумовати – це на мове обміркувати, - пояснил "Мячик".

- Сумасшедший дом, - начал закипать Ткаченко. – Я спрошаю, тьфу, спрашиваю, что будем делать с памятником Щорсу в рамках декоммунизации. Вот мэрия Киева давно предлагает этот памятник снести. Правильно, Виталий?

- Голова повязана, кровь на рукаве, - согласился Кличко. – След кровавый стелется по сырой траве.

- Вот, - удовлетворенно кивнул Ткаченко. – Значит, решено.

- А сегодня в завтрашний день мало могут смотреть не только лишь все, - вдруг вскинулся Кличко, но тут же резко сменил пластинку и веско припечатал всех одним словом. – Конь.

- Что вы этим хотите сказать? – неожиданно тонким голосом возмутился Стефанчук.

- Наверное, что под этим красным комдивом редкой красоты конь стоит, - нашелся Михаил Подоляк. Там и сам памятник признан национальным культурным достоянием, но лошадь такая, просто настолько высокохудожественная, что все в мире восхищаются.

- Так это же украинский конь, он другим быть не может, - изрек Данилов. - Не москальский. Коня трогать нельзя.

Находящийся тут как лидер второй по величине парламентской партии Петр Порошенко заметно приуныл. Только-только он подсчитал, сколько потянет бронза в пункте приема цветных металлов, если памятник сдать туда…

- А если сделать, как с памятниками Мюнхгаузену, - робко предложил он. – Знаете, где он на половине лошади сидит, а из второй половины вода льется.

"Половина лошади, конечно, не целая лошадь, - думал он в это время, лихорадочно высчитывая выручку. – Но лучше, чем ничего".

- Конь, - упрямо повторил Кличко. – Мало кто это может.

- Лошадь не трогаем, - успокоил взволновавшегося Кличко министр Ткаченко. - Лошадь всеми искусствоведами признается как выдающаяся художественная лошадь... Мы не можем просто сказать, что есть памятник, перенесите его. При всех нюансах мы должны воспитывать в себе уважение закона и понимание того, что мы не варвары. Лошадь же хорошая.

- Тогда просто уберем Щорса, - предложил Подоляк.

- И что, оставим просто лошадь под седлом, со стременами? Она всадника потеряла или что? – ехидно осведомился Стефанчук. – Это будет памятник не Щорсу, а лошади Щорса? Или просто памятник неизвестной лошади?

- А можно Бендера изваять, - выпалил Ткаченко, он был культурный и помнил что-то из литературы, потому его и поставили министром. – Помните? "Товарищ Бендер попал под лошадь". Отделался легким испугом.

- Ах ты москаль! - возмутился Данилов. – Москальско-жи…вскую литературу нам тут предлагаешь пропагандировать. Я тебе сейчас покажу легкий испуг!

- Стоп, стоп, стоп, - предложил Подоляк. – А давайте просто заменим Щорса на другую фигуру. Кого-нибудь из наших главных героев Украины современности.

- Я согласен, - моментально приосанился Стефанчук.

- Нет, нет, Руслан, имели в виду не вас, - заверил его Подоляк. – Тогда лошадь придется переделывать во Владимирского тяжеловоза, чтобы вы гармонично смотрелись.

- Москальска лошадь! - побелел от ярости Данилов, закапав слюной с обнажившихся клыков. – Не допущу!

- В стране столько бронзы нет, - съехидничал Порошенко. – Разве шо из лайна или з гною.

- А давайте президента, - предложил осмелевший Подоляк. – Он вон снова героизм проявил, в Бахмут съездил. Весь мир в восхищении.

- В Краматорск твой "герой" съездил, от которого до Бахмута 60 км. почти, - не удержался Порошенко. – нам можешь лапшу на уши не вешать.

- А вы бы Петр Алексеевич могли и помолчать. А ты мы ведь знаем, кто ходил к китайскому послу, когда президент японского премьера принимал.

- Да он даже не похож на Щорса, ваш Зеленский, - выложил Порошенко последний аргумент.

- Можно подумать, Ленин был похож на Тараса Шевченко, а ведь переделали, любо-дорого смотреть, - припечатал дискуссию министр Ткаченко. – решено. Кстати, подумайте, кого еще, чьи памятники можно переделать в Зеленского.

"Ничего, - подумал Порошенко, вспомнив разговор с китайским послом. – Прилет время, вы у меня еще всех Зеленских в лавки сбора цветмета сдавать будете. Я вам покажу лошадь Пржевальского".

При чем тут лошадь Пржевальского, и какое она имеет отношение к коню под Щорсом, Порошенко не знал. Ему просто нравилось, как это звучало.

* Все диалоги выдуманы, кроме некоторых заявлений Ткаченко. Но факт обсуждения судьбы "лошади Щорса" в Киеве действительно имел место. И памятник, по всей видимости, снесут. А уж в каком виде, пока неизвестно.

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